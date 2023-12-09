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Evren Turhan

EVREN TURHAN

9 Aralık 2023, Cumartesi

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Tek eksik son vuruşlar

GALATASARAY, Kopenhag maçı öncesi sahaya galibiyet için çıktı. Eksiklere rağmen oyuna inanılmaz bir tempoyla başladı. Barış Alper Yılmaz sol bekte başladı. Bana göre doğru bir karardı. Oyun üstünlüğü Galatasarayday'dı. Kenarları çok iyi kullanan bir Galatasaray ilk yarıda 2 gol bulmayı başardı.
Dries Mertens'ten yine iyi oynadı.
Tete' de oyunda kaldığı süre boyunca hareketliydi. İkinci yarı Galatasaray aynı tempolu oyunu yine gösterdi. İnanılmaz golller kaçırdı. Maçı Galatasaray'ın çok daha önce koparması lazımdı.
Belki de 8-2 bitecek maç 3-1 sona erdi. Okan Buruk yaptığı hamlelerle oyuna hız katmaya çalıştı. Tempoyu daha da yüksellti.
Mauro Icardi'nin oyundaki tutukluğu devam ediyor. Bu da performansını etkiliyor. Maçı izlemeyen biri Galatasaray zor kazandı demiştir ama çok farklı bir maçtı. İzleyen herkes maçtan zevk almıştır diye düşünüyorum. Maçta ev sahibi adına tek eksik son vuruşlardı.
Kopenhag maçı öncesi Galatasaray'ın umut verdiğini söyleyebilirim.
Şampiyonlar Ligi temposuyla oynadı. Hücumdaki bu tempo Kopenhag maçı için yeterli olabilir diye düşünüyorum.

"Galatasaray son vuruşlarda çok etkisizdi.
8-2 bitecek maç 3-1 sona erdi.
Maçı izlemeyen biri Galatasaray zor kazandı demiştir."

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