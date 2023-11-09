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Evren Turhan

EVREN TURHAN

9 Kasım 2023, Perşembe

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Taktik ve cesaret

GALATASARAY Münih deplasmanına puan için gitti. Tabii ki rakip 2013'ten beri kaybetmiyordu.
Cimbom'un Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı maçlar, oyuncular ve taraftarı cesaretlendirdi.
Oyunun ilk bölümünde birkaç pozisyon versek de oyun karakteri olarak, sahaya iyi bir mücadele koydular. Muslera özellikle çok önemli pozisyonlar çıkardı.
Angelino da savunma yönünden pek açık vermedi. İyi oynadı.
Torreira yine inanılmaz şekilde mücadele etti. Sadece Ziyech, fiziksel olarak hazır değil. Pek etkili de değil. Okan Buruk da ikinci yarıda gereken değişikliği yaptı. Icardi, girdiği pozisyonu gole çevirebilirdi. Zaha ile birlikte iki tane yüzde yüz pozisyon var.
Bunların golle sonuçlanması gerekiyordu.
Hele böyle bir maçta yakaladın mı atacaksın.
Kerem bu maçta hareketliydi ama bir türlü istenen son pasları ve son vuruşları yapamadı.
Oyuncu grubu muhteşem bir mücadele gösterdi. İlk maçı aratmadı.
Belki ilk maça göre daha az pozisyon bulduk ama daha dengeli bir oyun oynadık. Sarı- Kırmızılılar dün akşam rakibine yenildi ama ben Okan Buruk'u taktiksel anlayışı ve cesaretli oyunu nedeniyle kutluyorum.

"Galatasaray belki yenildi ama muhteşem bir mücadele gösterdi. Okan Buruk'u anlayışı ve cesaretli oyunu nedeniyle kutluyorum"

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