İlk 45 dakikada kaybetti!
İcardi çok yalnız kaldı, az buluştuğu topları da gole çeviremedi, bu kadar yıldız oyuncuların olduğu bir takım acemice ve basit top kayıplarıyla oynayamaz. 2. yarıda oyuna Rashica ve Barış girdi, Galatasaray daha toparlanmış bir görüntü verse de maçı ilk 45 dakikada kaybetti... Okan hoca acilen takımı toparlamalı.
MÜCADELE ETMEDİ
Okan Buruk bu maçtan sonra gerekli dersleri çıkarmalı...
Takımın mücadele gücünü üst düzeye çıkarmalı....
Sahada mücadele etmeyen, savuşmayan oyuncular vardı. Galatasaray maç kaybeder ama mücadele etmemek kabul edilemez.
G.Saray çok kötü bir futbol oynadı
Bu görüntü hiç yakışmıyor
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