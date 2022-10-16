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Evren Turhan Evren Turhan
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  • 16 Ekim 2022, Pazar

İlk 45 dakikada kaybetti!

OKAN Buruk hoca Kayserispor deplasmanında 11'de Kazımcan, Mata ve İcardi'ye şans vererek başladı maça... İlk yarı tam bir hayalkırıklığı... Yunus ve Mertens çok etkisiz, orta saha çok zayıf kaldı, oyuncuların mesafesi çok uzaktı, çıkarken yine geriye atılan paslar ve Muslera en çok topla buluşan oyuncu! Bay haftası bir takım bu kadar geriye gidemez.
İcardi çok yalnız kaldı, az buluştuğu topları da gole çeviremedi, bu kadar yıldız oyuncuların olduğu bir takım acemice ve basit top kayıplarıyla oynayamaz. 2. yarıda oyuna Rashica ve Barış girdi, Galatasaray daha toparlanmış bir görüntü verse de maçı ilk 45 dakikada kaybetti... Okan hoca acilen takımı toparlamalı.

MÜCADELE ETMEDİ
Okan Buruk bu maçtan sonra gerekli dersleri çıkarmalı...
Takımın mücadele gücünü üst düzeye çıkarmalı....
Sahada mücadele etmeyen, savuşmayan oyuncular vardı. Galatasaray maç kaybeder ama mücadele etmemek kabul edilemez.

G.Saray çok kötü bir futbol oynadı

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Haberler Yazarlar Evren Turhan İlk 45 dakikada kaybetti!
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