GALATASARAY ligin sonuncusu olan ve küme düşmesi kesinleşen Malatyaspor'a karşı maça kötü başladı. Çok düşük tempoda, yavaş bir oyun sergiledi Sarı-Kırmızılılar... Teknik direktör Torrent 3 savunma ağırlıklı orta saha ile maça çıktı. Bu tercih gercekten olacak iş değildi.
Rakip küme düşmüş, üzerine gelecek gücü yok, gol atamıyor. Ve sen maça 3 ön libero ile başlıyorsun. Torrent sahaya çift santrafor çıksa kim ne derdi?
Bu kadar korkak oyun olmaz!
Koca 45 dakika 1.5 pozisyona girdi Galatasaray. Hatta devre biterken savunmada Nelsson olmasa 1-0 yenik gireceklerdi soyunma odasına.
ÇOK ÖNCEDEN BİTMELİYDİ
İkinci yarıya hızlı başladı Galatasaray.
Önce Babel sonra Halil'le maçı 2 dakikada çözdüler.
Takımın çok daha önce maçı bitirmesi lazımdı ama önemli olan galibiyetti.
Ancak şöyle bir gerçek de var ki oyun gelişmiyor artık Torrent'le. Yeni gelecek olan yönetim en iyi şartlarda onunla yolları mutlaka ayırmalı.
Bu kadar korkaklık neden?
Torrent'le yollar ayrılmalı
Oyunda gelişme yok
GALATASARAY ligin sonuncusu olan ve küme düşmesi kesinleşen Malatyaspor'a karşı maça kötü başladı. Çok düşük tempoda, yavaş bir oyun sergiledi Sarı-Kırmızılılar... Teknik direktör Torrent 3 savunma ağırlıklı orta saha ile maça çıktı. Bu tercih gercekten olacak iş değildi.
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