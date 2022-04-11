RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Evren Turhan Evren Turhan
  • 11 Nisan 2022, Pazartesi

Bu takımın hocası değil

GALATASARAY derbide son yıllarda Kadıköy'deki üstünlüğünü devam ettirmek istiyordu. Maça Fenerbahçe seyirci desteğiyle önde basarak başladı. Galatasaray da geriden oyun kurarak topla oyundan çıktı ve Fenerbahçe'nin ekmeğine yağ sürerek başladı. Bu kadar geri pas yan pas yaparsan hata yapmama şansın yok. İlk yarı da Galatasaray'da en çok topla oynayan oyunculardan biri Muslera'ydı.
Böyle olunca golü de yemeleri gecikmedi..Aslında oyunculara suç bulmuyorum Onlardan bu oyunu isteyen teknik adamlarda suç. İlk önce Fatih Terim sonra Torrent sorumlu.
Taylan ve Berkan'la bu oyun kurma işi olmaz.

KEREM YETMEDİ...
Bile bile lades dediler bu sene. İkinci yarı da da değişen bir durum yoktu.
Kerem sadece bir şeyler yapmaya çalışıyor ama tek başına nereye kadar direnebilir...
Torrent Galatasaray'ın hocası değil en baştan beri söyledim. Koca bir sezon hayalkırıklığı ile bitiyor.
Sorumluları belli; olan taraftara ve Galatasaray'a oldu.
Bir sezon böylece resmen heba oldu...

Taylan ve Berkan ile olmaz!
Asıl suçlu Torrent

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar Evren Turhan Bu takımın hocası değil
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ
      SON DAKİKA