GALATASARAY derbide son yıllarda Kadıköy'deki üstünlüğünü devam ettirmek istiyordu. Maça Fenerbahçe seyirci desteğiyle önde basarak başladı. Galatasaray da geriden oyun kurarak topla oyundan çıktı ve Fenerbahçe'nin ekmeğine yağ sürerek başladı. Bu kadar geri pas yan pas yaparsan hata yapmama şansın yok. İlk yarı da Galatasaray'da en çok topla oynayan oyunculardan biri Muslera'ydı.
Böyle olunca golü de yemeleri gecikmedi..Aslında oyunculara suç bulmuyorum Onlardan bu oyunu isteyen teknik adamlarda suç. İlk önce Fatih Terim sonra Torrent sorumlu.
Taylan ve Berkan'la bu oyun kurma işi olmaz.
KEREM YETMEDİ...
Bile bile lades dediler bu sene. İkinci yarı da da değişen bir durum yoktu.
Kerem sadece bir şeyler yapmaya çalışıyor ama tek başına nereye kadar direnebilir...
Torrent Galatasaray'ın hocası değil en baştan beri söyledim. Koca bir sezon hayalkırıklığı ile bitiyor.
Sorumluları belli; olan taraftara ve Galatasaray'a oldu.
Bir sezon böylece resmen heba oldu...
Taylan ve Berkan ile olmaz!
Asıl suçlu Torrent
Bu takımın hocası değil
GALATASARAY derbide son yıllarda Kadıköy'deki üstünlüğünü devam ettirmek istiyordu. Maça Fenerbahçe seyirci desteğiyle önde basarak başladı. Galatasaray da geriden oyun kurarak topla oyundan çıktı ve Fenerbahçe'nin ekmeğine yağ sürerek başladı. Bu kadar geri pas yan pas yaparsan hata yapmama şansın yok. İlk yarı da Galatasaray'da en çok topla oynayan oyunculardan biri Muslera'ydı.
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