RAMAZAN İMSAKİYE
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Evren Turhan Evren Turhan
  • 25 Nisan 2022, Pazartesi

Kerem’in hediyesi

G.SARAY ilk yarıda sadece rakibine 1 pozisyon verdi ama hücumda çok cömertti... Altay karşısında ilk yarı en az 3-0 bitmeliydi.
Sarı-Kırmızılılar'da son vuruşlar çok etkisizdi... Emre Kılınç bir türlü oyuna giremiyor... Ya pasları kısa kalıyor ya da tercih yapmakta geç kalıyor...
Kerem kendi becerisiyle çok güzel bir gol attı..
Pulgar da ilk yarıda iyilerdendi..

İKİNCİ YARI DÖKÜLDÜLER
İkinci yarı Galatasaray adına inanılmaz kötü bir oyun vardı...
Kendi sahasında bekleyen, sadece savunma yapan bir Galatasaray izledik... Üretkenlik sıfırdı.
Geriden yine topla çıkma çabaları ve verilen pozisyonlar amatörceydi..
Altay biraz ön bölgede iyi olsa golü çok rahatlıkla bulabilirdi.
Neyse ki Galatasaray'ın bu sezonki yıldızı Kerem yine kendi becerisiyle bu maçı almayı başardı. Bu sezon Kerem'in sahneye çıktığı maçlar olmasaydı Galatasaray'ın durumunu hayal bile edemiyorum...
Kerem becerisini konuşturdu
Aslan ikinci yarı kötüydü

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