Aslan nefes aldı

LİGDE son 4 maçta 2 beraberlik ve 2 yenilgi alan Galatasaray, Göztepe karşısında mutlak kazanması gereken bir maça çıktı. Fatih hoca maçta yine ciddi rotasyon yaptı... Ancak Galatasaray ilk yarıda yine istenilen oyunu ortaya koyamadı. Halil Dervişoğlu bencil davranmasa Galatasaray öne geçecekti. Göztepe Luyindama'nın kaptırdığı topla golü buldu. Ve ilk yarı Galatasaray adına yine hayal kırıklığıydı...

İkinci yarıda yapılan Diagne ve Alpaslan değişikliği takımı ateşledi.

PENALTIYI ATLADI

GALATASARAY, Halil ve Morutan'ın golleriyle öne geçmeyi başardı ve bu dakikadan sonra da oyuna ağırlığını koydu. Önemli olan üst üste yaşanan puan kayıplarından sonra kazanmaktı. Bu galibiyetle hem takıma moral geldi hem de özgüven...

Alpaslan'ın pozisyonu bence net penaltıydı ama hakem de VAR da es geçti.

Sonuç olarak Galatasaray dün galip gelerek ködü gidişe dur dedi ve yeni bir sayfa açtı.

MAÇIN EN İYİSİ MORUTAN

Attığı şık golle maçı kazandırdı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ LUYINDAMA

Yenilen golde büyük bir hata yaptı.