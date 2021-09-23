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Evren Turhan Evren Turhan
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  • 23 Eylül 2021, Perşembe

Bu oyunun izahı yok

GALATASARAY, Kayserispor maçına Alanya yenilgisini telafi etmek ve tekrar moral bulmak için gitti.
Fatih hoca rotasyon yaptı ama oyunda değişen bir şey olmadı.
3.bölgede bir türlü çoğalamayan ve devamlı pas hataları yapan bir Galatasaray vardı.
Duran topların hiçbirini gole ve pozisyona çevirmeyen ve rakibinden de duran toptan gol yiyen bir takım vardı sahada...
Oyuncular tanınmayacak haldeydi. Kayseri karşısındaki şok skorun izahı yok... Değişikler olsa da oyunda ve skorda değişen bir şey yoktu. Skor 3-0 olduktan sonra iyice oyundan düştü Galatasaray ve yine beklenmeyen bir mağlubiyet aldı. Fatih hoca çözüm bulamıyor ve oyuncular özgüvenini kaybetmiş bir oyun sergiliyor.
Kaybedilen her puan da Galatasaray'ı hem şampiyonluk yarışında handikaplı hale getiriyor hem de taraftar moral olarak takıma inancını kaybediyor.

MAÇIN EN iYİSi THIAM
Attığı iki golle maça damga vurdu.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ VAN AANHOLT
Kendi performansından çok uzaktı.

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Haberler Yazarlar Evren Turhan Bu oyunun izahı yok
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