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Evren Turhan Evren Turhan
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  • 01 Ekim 2021, Cuma

Çok iyi mücadele

GÖZTEPE galibiyetiyle moral bulan Galatasaray, Marsilya deplasmanına puan için gitti. Oyuna iyi başlayan Galatasaray rakibine ilk yarıda pozisyon vermedi. Halil'in pasında Kerem atsa, devreye 1-0 önde girecektik.
Marsilya taraftarının bizim taraftarlarımıza meşale atması sonucu maç bir süre durdu.
Orta saha da Biraz üstünlüğü rakibe verdiğimiz bölümde baskı yesek de toparlamasını bildik.
Kontra ataktan pozisyon bulmamız lazımdı ama bir türlü final paslarını atamadık.
Avrupa Fatih'i iyi mücadele etti ve hakettiği puanı aldı.
Hakemin ilk yarıdaki pozisyonda rakibin topu elle oynamasını görmemesi ve VAR'ın devreye girmemesi çok ilginçti.
İkinci yarının sonlarına doğru Van Aanholt'un pozisyonunda önce penaltı kararı vermesi skandaldı.
Neyseki VAR'da tekrar inceleyip hatasından döndü.

MAÇIN EN iYİSi MARCAO
Onunla G.Saray çok farklı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ HAKEM
Ona rağmen 1 puan çok değerli.

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