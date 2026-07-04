Emekli promosyonu Temmuz 2026: Hangi banka ne ödüyor?

Halkbank, emekli maaşına göre 5.000 TL ile 12.000 TL arasında promosyon veriyor.

HALKBANK

Halkbank, emekli maaşına göre 5.000 TL ile 12.000 TL arasında promosyon veriyor.

MAAŞ KRİTERLERİNE GÖRE PROMOSYON TUTARLARI:

10.000 TL'nin altı: 5.000 TL (SGK'dan ölüm aylığı alan ve maaşı 10 bin TL'nin altında olan hak sahipleri de başvurarak bu 5.000 TL'lik ödemeden yararlanabilir).

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası, 5.000 TL ile 12.000 TL arasında değişen promosyon ödemesi sunuyor.

EK AVANTAJLAR:

Faizsiz Kredi: İlk kez emekli olan veya maaşını taşıyanlara, ilk maaş ödemesinden sonra banka politikalarına uygun olarak 40.000 TL'ye kadar 12 ay vadeli faizsiz kredi imkanı.

Fatura İadesi: Otomatik fatura talimatlarında 12 ay boyunca toplam 6.000 TL'ye varan geri ödeme.

Bankkart Lira Fırsatı: Market harcamalarında aylık 1.500 TL, sağlık harcamalarında aylık 1.500 TL ve seçili sektörlerde 3.000 TL olmak üzere aylık toplam 6.000 TL'ye varan Bankkart Lira.

Ücretsiz İşlemler: Dijital kanallardan (mobil/internet) yapılan havale, EFT ve FAST işlemleri ücretsizdir. Yaklaşık 19 bin ATM'den ücretsiz maaş çekimi yapılabilir.