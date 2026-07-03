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Nathan Ake'den sonra bir transfer daha! Fenerbahçe golcüyü bu kez bitirecek

Nathan Ake transferini tamamlayan Fenerbahçe, hücum hattı için çalışmalarını hızlandırdı. Fransız basını, sarı-lacivertlilerin Marsilya forması giyen Mason Greenwood transferi için girişimlerini artırdığını yazarken, Fransız ekibinin 50 milyon euro istediği öğrenildi.

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Nathan Ake'den sonra bir transfer daha! Fenerbahçe golcüyü bu kez bitirecek

Manchester City'den Nathan Ake'yi kadrosuna katan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin hücum hattındaki bir numaralı hedeflerinden biri olan Mason Greenwood için Fransa'dan dikkat çeken bir haber geldi.

Fenerbahçe'de ortak hedef Mason Greenwood! Marsilya transfer teklifi bekliyorFenerbahçe'de ortak hedef Mason Greenwood! Marsilya transfer teklifi bekliyor

FENERBAHÇE BASKIYI ARTIRDI

RMC Sport'ta yer alan habere göre Fenerbahçe, Marsilya forması giyen Mason Greenwood'u kadrosuna katabilmek için girişimlerini yoğunlaştırdı. Haberde, sarı-lacivertli yönetimin İngiliz yıldız için baskıyı artırdığı belirtilirken, Marsilya'nın ise transfer sürecinde aceleci davranmadığı aktarıldı.

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Mason Greenwood için en ciddi talip Fenerbahçe Mason Greenwood için en ciddi talip Fenerbahçe

MARSİLYA ELİNİ GÜÇLÜ GÖRÜYOR

Fransız ekibinin, mali yapısıyla ilgili DNCG sürecini olumlu şekilde tamamlamasının ardından oyuncularını değerinin altında satma baskısı hissetmediği ifade edildi. Marsilya yönetiminin, mali sıkıntıları bilen kulüpler karşısında transfer pazarlıklarında güçlü konumda olduğunu düşündüğü kaydedildi.

Fenerbahçe'nin hedefindeki Mason Greenwood'u birçok takip takip ediyorFenerbahçe'nin hedefindeki Mason Greenwood'u birçok takip takip ediyor

DEV KULÜPLER DE TAKİPTE

Haberde Marsilya'nın, Fenerbahçe'nin yanı sıra Atletico Madrid ve Juventus'un da kısa süre içerisinde Mason Greenwood için devreye gireceğine inandığı belirtildi. Bu nedenle Fransız temsilcisinin transfer görüşmelerinde yüksek bonservis beklentisini koruduğu aktarıldı.

Mason Greenwood'un güncel piyasa değeri 55 milyon euroMason Greenwood'un güncel piyasa değeri 55 milyon euro

50 MİLYON EURO VE SUUDİ ARABİSTAN İHTİMALİ

Marsilya'nın Mason Greenwood'un transferinden 50 milyon euronun üzerinde bir gelir elde etmeyi hedeflediği ifade edildi. Öte yandan Suudi Arabistan kulüplerinden gelebilecek yüksek tekliflerin de transfer sürecini etkileyebileceği ve Fransız ekibinin bu ihtimali göz önünde bulundurduğu belirtildi.

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