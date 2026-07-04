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Ece İrtem’in ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu ön raporu belli oldu

35 yaşında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Ece İrtem ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Doğum gününden bir gün sonra evinde rahatsızlanarak hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu ön raporu belli oldu.

Giriş Tarihi:
Ece İrtem’in ölümüne ilişkin yeni gelişme: Adli Tıp Kurumu ön raporu belli oldu

Tayland seyahatinin ardından İstanbul'a dönen ve doğum gününden bir gün sonra (15 Haziran) evinde rahatsızlanarak hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem ile ilgili adli süreç devam ediyor. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan resmi inceleme kapsamında, genç oyuncunun ani vefatının kesin nedenini belirlemek üzere cenazesi Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Avukatından açıklama

Yaşanan bu sarsıcı kaybın ardından ilk açıklama, oyuncunun avukatı Uğur Gökkoyun tarafından yapıldı. Avukat Gökkoyun şu ifadeleri kullandı:

Müvekkilim Ece İrtem bugün saat 12.00 sıralarında vefat etmiştir. Olay, kendi evinde annesi ile birlikte olduğu sırada gerçekleşmiştir. İlk belirlemelere göre kalp krizinden dolayı vefat ettiğini düşünmekteyiz. Soruşturma devam etmektedir. Kesin sonuç otopsi raporu ile açıklığa kavuşacaktır. Otopsi raporu açıklandığında kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir. Ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileklerimi sunuyorum.

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Antidepresan tedavisi

Soruşturma süreci kapsamında olay yerinde ve sonrasında elde edilen bulgularda, İrtem'in bir süredir düzenli olarak antidepresan tedavisi gördüğü bilgisine ulaşıldı. Genç oyuncunun vefatından önceki gece reçeteli ilaçlarla birlikte alkol tükettiği yönündeki iddialar da ortaya atıldı.

Adli Tıp Kurumu ön raporu tamamlandı

ADLİ TIP KURUMU ÖN RAPORU BELLİ OLDU

35 yaşında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Ece İrtem ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Merakla beklenen Adli Tıp Kurumu ön raporu tamamlandı.

Travmatik bir bulguya rastlanmadı

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, hazırlanan ön raporda İrtem'in vücudunda herhangi bir darp, zehirlenme veya doğrudan ölümüne yol açabilecek travmatik bir bulguya rastlanmadığı ifade edildi.

Oyuncunun kesin ölüm nedeni belli oldu mu?

İlk değerlendirmelere göre ölüm nedeni kalp krizi olarak belirlense de, kesin sonucun kapsamlı incelemelerin ardından hazırlanacak nihai raporla netleşeceği kaydedildi.

Maymun ısırığı iddiası

Öte yandan avukat Uğur Gökkoyun'un dilekçesinde, İrtem'in kısa süre önce yaptığı Tayland seyahati sırasında maymun saldırısına uğramış olabileceği iddiasına yer verilmişti. Soruşturma kapsamında gündeme gelen kan zehirlenmesi (sepsis) iddiası ile kollarındaki yara izlerine ilişkin incelemelerin de sürdüğü öğrenildi.

Ece İrtem hakkında merak edilenler

MERAK EDİLENLER

Ece İrtem ne zaman ve nerede hayatını kaybetti?

Ünlü oyuncu, Tayland gezisinden döndükten sonra, 35. yaş gününün ertesi günü olan 15 Haziran'da İstanbul'daki kendi evinde annesiyle birlikte olduğu sırada yaşamını yitirdi.

Adli Tıp Kurumu ön raporunda hangi detaylar yer alıyor?

Basına yansıyan Adli Tıp Kurumu ön raporu bilgilerine göre, genç oyuncunun vücudunda darp, zehirlenme ya da ölüme sebebiyet verecek herhangi bir travmatik bulguya rastlanmadı.

Oyuncunun kesin ölüm nedeni belli oldu mu?

İlk belirlemeler ve ön rapordaki değerlendirmeler ölüm nedeninin kalp krizi olduğuna işaret etse de, kesin ve resmi ölüm nedeni kapsamlı otopsi işlemlerinin ardından hazırlanacak nihai raporla netleşecek.

*Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.

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