Ece İrtem’in ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu ön raporu belli oldu

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Ece İrtem ne zaman ve nerede hayatını kaybetti?

Ünlü oyuncu, Tayland gezisinden döndükten sonra, 35. yaş gününün ertesi günü olan 15 Haziran'da İstanbul'daki kendi evinde annesiyle birlikte olduğu sırada yaşamını yitirdi.

Adli Tıp Kurumu ön raporunda hangi detaylar yer alıyor?

Basına yansıyan Adli Tıp Kurumu ön raporu bilgilerine göre, genç oyuncunun vücudunda darp, zehirlenme ya da ölüme sebebiyet verecek herhangi bir travmatik bulguya rastlanmadı.

Oyuncunun kesin ölüm nedeni belli oldu mu?

İlk belirlemeler ve ön rapordaki değerlendirmeler ölüm nedeninin kalp krizi olduğuna işaret etse de, kesin ve resmi ölüm nedeni kapsamlı otopsi işlemlerinin ardından hazırlanacak nihai raporla netleşecek.