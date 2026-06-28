Memur ve emekliler Temmuz'da ne kadar zam alacak? İşte ödeme takvimi

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Yaklaşık 20 milyon memur ve emeklinin temmuz zammı 3 Temmuz'da haziran enflasyonunun açıklanmasıyla kesinleşecek.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 5 aylık enflasyona göre yüzde 16.61 artış kesinleşirken, tahminler son zam oranının yüzde 17-18 olabileceğini gösteriyor.

Memurların ve memur emeklilerinin zammı yüzde 5.05 farkla yüzde 12.41'e ulaştı ve tahminlere göre yüzde 13-14 seviyesinde olabilir.

Memurlar zamlı maaşlarını 15 Temmuz'da, SSK emeklileri 17-26 Temmuz'da, Bağ-Kur emeklileri 25-28 Temmuz'da alacak.

Memur emeklileri temmuz başında aylıklarını zamsız alacak ve hesaplanan zam farkı ay içinde ödenecek.

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Yaklaşık 20 milyon memur ve emeklinin temmuz zammı için artık sayılı gün kaldı. 3 Temmuz'da haziran enflasyonunun açıklanmasıyla zam oranları ortaya çıkacak. Şu ana kadar 5 aylık enflasyon belli oldu. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 16.61 artış kesinleşti.

Memurların ve memur emeklilerinin zammı da yüzde 5.05 farkla yüzde 12.41'e ulaştı. Kalan son enflasyon verisi merakla beklenirken, tahminler zam oranının SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 17-18, memurlar ve memur emeklilerinde yüzde 13-14 seviyesinde olabileceğini gösteriyor.

Memurların ve emeklilerin temmuz zammı cuma günü belli olacak.(Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir) İŞTE ÖDEME TAKVİMİ Memurlar ve emekliler, 3 Temmuz'da maaşlarının ne kadar artacağını öğrenecek. Zam oranlarının belli olmasının ardından yeni maaşlar ve ek ödemeler hesaplanacak. Ayrıca emeklilerin taban aylık konusu karara bağlanacak, artış yapılacaksa yasal düzenleme için düğmeye basılacak. Memurlar zamlı maaşlarını ve ek ödemelerini 15 Temmuz'da hesabında görecek. SSK emeklilerine 17-26 Temmuz, Bağ-Kur emeklilerine de 25-28 Temmuz tarihlerinde zamlı kök aylık ve ek ödemeleri yatırılacak. Zamlı maaş ve ek ödemesinin toplamı taban aylığın altında kalanlara ise taban aylık ödenecek. Artış kararı alınıp düzenlemenin yetişmemesi halinde hak sahiplerine sonradan fark ödemesi yapılacak.