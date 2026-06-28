Yalım döküldü rüşvet kanatladı! Özgür Özel'in 10 milyon dolarlık "Sikorsky" sevdası: Para trafiğini "ispatlarım" diyerek anlattı







ÖZGÜR KARABAT'LA "HELİKOPTER" TOPLANTISI



Yalım, Hasan Karadağ'ın CHP Genel Merkezine geldiğini ve genel merkezin 4. ya da 6. katında Özgür Karabat ile birlikte bir toplantı yapıldığını ifade etti.



Toplantıda helikopterlerin fiyatlarının 3,8 milyon dolar, 4,2 milyon dolar ve 10 milyon dolar olarak konuşulduğunu belirten Yalım, teknik detayları içeren bir sunum hazırlanarak Özgür Özel'e rapor verildi.







MAYBACH VE S450D TEKLİFLERİ: ÖZGÜR ÖZEL'E 31,6 MİLYON TL'LİK MAKAM ARACI İDDİASI



Özkan Yalım'ın ifadesinde dikkat çeken bir diğer başlık ise Özgür Özel için alınması planlandığı ileri sürülen makam araçları oldu.



Yalım, Özel'in 2022 model Audi A8 makam aracını kullandığını, aracın eskidiğini belirterek yeni bir araç almak istediğini söylediğini ifade etti.



Yalım'ın beyanına göre, Özgür Özel'in talebi üzerine Ankara Koluman firmasından fiyat teklifleri alındı. Tekliflerde bir adet Mercedes S450d 4Matic L araç için 19 milyon 597 bin 233 TL, aynı modelin farklı paketi için 20 milyon 209 bin 601 TL, Mercedes Maybach S580 4Matic için ise 31 milyon 658 bin 698 TL fiyat verildi.



Yalım, bu teklifleri Özgür Özel'e ve şoförü Mehmet'e ilettiğini söyledi.

Özgür Özelin Özkan Yalıma attığı mesaj ortaya çıktı: Mavi valizin içine koyuver | Denizli görüntüleri ortaya çıktı





"ÖZGÜR'E 1 MİLYON TL'Yİ DENİZLİ'DE SPOR ÇANTAYLA TESLİM ETTİM"



İfadede tekrarlanan bir konu da, Özkan Yalım'ın Özgür Özel'e para teslim ettiğine ilişkin beyanları oldu.



Yalım, Özgür Özel'e verdiği ikinci paranın Demirhan Gözaçan aracılığıyla teslim edildiğini söyledi. Demirhan Gözaçan'ın, Özgür Özel'in çocukluk arkadaşı olduğunu ve "kara kutusu" olarak bilindiğini ileri sürdü.



Yalım, 14 Ekim 2023 tarihinde 1 milyon TL parayı koyu renkli bir spor çanta içerisinde Denizli'de Demirhan Gözaçan'a teslim ettiğini anlattı. İfadesine göre, Özgür Özel bir gün önce WhatsApp üzerinden "Özkan yarın sağlam bir paket olarak Denizli'de benim valizimin içerisine koy" mesajını gönderdi.



Yalım, ertesi gün Özel'i arayarak parayı nasıl teslim edeceğini sorduğunu, Özel'in de kendisine "Demirhan ile hallet" dediğini beyan etti.



Yalım, kamuoyunda tartışılan önceki para teslimine ilişkin de açıklamalarda bulundu.



Kendisinin hiçbir zaman parayı "bahçeye attığını" söylemediğini belirten Yalım, 2023 yılı Eylül ayında parayı Özgür Özel'in evinin giriş kapısındaki bahçe duvarının üzerine bıraktığını söyledi.







"BAZ KAYITLARINA BAKILSIN" DEDİ: ÖZEL'İN EVİNİN BAHÇE DUVARINA PARA BIRAKTIM



Yalım'ın ifadesine göre, yanında Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Halil Arslan da vardı. Yalım, Özgür Özel'in evine yaklaştığında kendisini WhatsApp üzerinden aradığını ve para getirdiğini söylediğini belirtti.



Özgür Özel'in de kendisine parayı giriş kapısının kenarındaki duvarın üzerine bırakmasını ve ardından aracına dönmesini söylediğini iddia etti. Yalım, olayın hava karardıktan sonra, yaklaşık saat 21.00 sıralarında gerçekleştiğini; yer ve zaman bilgilerinin baz kayıtlarından tespit edilebileceğini ifade etti.



Özkan Yalım, verdiğini ileri sürdüğü her iki para için de Özgür Özel'in kendisine net bir miktar belirtmediğini söyledi. Yalım'ın ifadesine göre Özel, "Özkan ne kadar para verebilirsen o kadar ayarla, kendi bütçene göre belirle" dedi. Yalım, o günkü maddi şartlarda verebileceği parayı verdiğini, anlattığı hususları yer, zaman ve tanıklarıyla ayrıntılı şekilde aktardığını belirtti.