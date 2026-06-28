Otelde pazarlık Kapalıçarşı'da teslimat! Muhittin Böcek'ten yeni itiraf: Adaylık için İmamoğlu 15 milyon Euro istedi 5 milyon Euro verdim







MUHİTTİN BÖCEK'İN İTİRAFLARI VE EKOSİSTEM'DE KAYITDIŞI TAHSİLAT



Muhittin Böcek'in ifadesinde bahsettiği, Ekrem İmamoğlu'na ödeme yaparken kullandığı yöntem "Havala" olarak adlandırılıyor. Bu yöntem, banka kayıtlarına girmeden, gizlilik içinde büyük miktarda nakit transferi yapılmasını sağlayan geleneksel ve kayıtdışı bir sistem. Havala, resmi bankacılık sistemini devre dışı bırakarak, sadece bir banknot ve bir telefon numarasıyla milyonlarca euronun iz bırakmadan el değiştirmesini sağlayan bir yöntem.



İŞTE ADIM ADIM İŞLEYİŞİ



❱ Banknot Bir "Şifre" Olur: Sistemde herhangi bir kâğıt para (örneğin 100 TL'lik bir banknot) "şifre" veya "anahtar" olarak belirlenir. Bu paranın üzerindeki seri numarası veya paranın kendisi bir güvenlik kodu işlevi görür.



❱ Fotoğraf ve İletişim Bilgisi: Parayı gönderecek olan kişi, bu banknotun fotoğrafını çeker ve parayı tahsil edecek olan kişiye iletmek üzere bir zarfa koyar. Zarfa ayrıca paranın tahsil edileceği kontak kişinin ismi ve telefon numarası yazılı bir kâğıt eklenir.



❱ Gizli Teslimat: Fiziksel banknot ve iletişim bilgilerinin olduğu zarf, ödeme yapılacak kişiye elden teslim edilir.



❱ Kayıtdışı Tahsilat: Zarfı alan kişi, içindeki bilgilerle genellikle Kapalıçarşı gibi yerlerde bulunan ve bu sistemin parçası olan kayıtdışı dövizcilere gider.



❱ Şifreli Takas: Elindeki "şifre" banknotu ibraz eden kişi, parayı oradan nakit olarak teslim alır. Bu yöntemde paranın hangi dövizciden çıkacağı genellikle gönderen kişi tarafından bile bilinmez, sistem tamamen gizlilik esasına dayanır.

Ahmet Zeren Takvim.com.tr Güncel