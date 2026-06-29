Tamar Tanrıyar Kuşadası'nda ifade verdi | Paparazzi tetikçiye adli kontrol: Tüm dijital materyallerine el konuldu

Tanrıyar'ın tüm dijital materyallerine el konuldu ve soruşturma devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir kısım sosyal medya platformları üzerinden kamuoyuna açık şekilde içeriği suç teşkil eden paylaşımlar yapan Tamar Tanrıyar hakkında "Cumhurbaşkanı'na hakaret" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlarından re'sen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Tamar Tanrıyar hakkında soruşturma başlattı (Haberin görselleri Takvim Foto Arşiv'den alındı) Başsavcılıktan yapılan açıklamada "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca, bir kısım sosyal medya platformları üzerinden kamuoyuna açık şekilde içeriği suç teşkil eden paylaşımlar yaptığı tespit edilen şüpheli Tamar Tanrıyar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 299. maddesinde düzenlenen 'Cumhurbaşkanına Hakaret' ve 217/A maddesinde düzenlenen 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' suçlarından re'sen soruşturma başlatılmış ve şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir. " ifadelerine yer verildi.

Tamar Tanrıyar gözaltına alındı





23 HAZİRAN'DA YURT DIŞINA KAÇMIŞTI

Tanrıyar'ın, 23 Haziran'da Marmaris Deniz Hudut Kapısı'ndan yurt dışına çıkış yaptığı tespit edildi ve hakkında yakalama kararı çıkarıldı.



KUŞADASI'NDA YAKALANDI



Buna müteakip Tanrıyar'ın Aydın Kuşadası'ndaki bir kruvaziyer gemisinde olduğu tespit edildi ve burada gözaltına alındı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST

SEGBİS aracılığıyla ifadesi alınan Tamar Tanrıyar, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla sevk edildiği Sulh Ceza Hâkimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KUMPAS AYGITLARINA EL KONULDU



Tanrıyar'ın bütün dijital materyallerine el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli Tamar Tanrıyar bugün sabah saatlerinde bulunduğu ülkeden kendisi gelerek Kuşadası'nda teslim olmuş ve akabinde segbis aracılığıyla ifadesi alınmış halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla sevk edildiği Sulh Ceza hakimliğince şüpheli hakkında adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına karar verilmiştir. Şüphelinin tüm dijitallerine el konulmuş olup soruşturma titizlikle devam etmektedir."