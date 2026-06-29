Memur ve emekli maaşında en güçlü senaryo yüzde 18 zam! Gözler 3 Temmuz'da: Kim ne kadar alacak?

MEMURA % 13.75 ZAM



Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı hesabına göre zam alıyor. Memur ve emeklisine 2026 yılı ikinci altı aylık dönem için toplu sözleşme zammı yüzde 7 olarak uygulanacak. 6 aylık toplam enflasyonun yüzde 18 olması durumunda memurların toplam zam oranı yüzde 13.75 civarında olacak.

EN DÜŞÜK 69 BİN 131 TL OLACAK



Bugün itibarıyla 59 bin 896 olan lise mezunu en düşük memur aylığı, yüzde 13.75'lik senaryoya göre 68 bin 131 TL'ye çıkacak. 1000 TL'lik seyyanen zammın eklenmesiyle en düşük memur aylığı alan vatandaşın cebine 69 bin 131 TL girecek. Üniversite mezunu bir memurun 62.403 TL olan aylığı da zam ve 1000 TL'lik eklemeyle 71 bin 983 TL'ye yükselecek. Mevcut en düşük memur emekli aylığı ise 26 bin 889 TL. Yeni zamla birlikte en düşük memur emeklisinin cebine 1000 TL'lik seyyanen zamla birlikte 30.586 TL girecek.







MEMUR VE EMEKLİLERİNİN MAAŞI