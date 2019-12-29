Sezonun en iyisi
Rakibine pozisyon vermeyen sahanın her yerinde basan ve gol pozisyonuna girip gole çeviren bir o kadar da kaçıran bir takım vardı. Falcao ve Taylan ilk yarıda fark yaratan oyunculardı.
Özellikle Mariano sezonun en etkili oyununu oynadı ve asistini yaptı.
İYİ Kİ GELDİN TAYLAN
Lemina ve Seri de dün iyi mücadele etti. Taylan'ı Fatih hoca neden bu kadar bekledi anlamak mümkün değil. Maçın 2.yarısında sahanında bozulması ve çıkarken kaptırılan birkaç top yüzünden pozisyon veren Galatasaray kontra ataklarda da Ömer ve Taylan'la etkili olmaya çalıştı. Falcao dünya yıldızı bir oyuncu. Dün geceki gibi top alabilirse gollerini sıralar. Dün akşamki iki gol onu da canlandıracak.
MAÇIN EN İYİSİ: FALCAO
Gollerini sıraladı. Aslan'ı sırtladı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: SALİH
Maçın kalitesini kaldıramadı.
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