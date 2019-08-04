Galatasaray bildiğiniz gibi
Galatasaray'a büyük katkılar verecektir.
Yenilerden Adem Büyük, Babel, Seri ve Emre Mor da dün geçer not aldı. Galatasaray ciddi bir sınavda sınıfı geçti diyebiliriz.
Galatasaray Yönetimi'nin Türk Telekom Stadı'ndaki tezahüratlara kulak vermesi gerekiyor.
Taraftar gerçekten çıldırdı! Falcao'yu istiyor.
Galatasaray kaliteli ayaklardan oluşan bu kadroya kesinlikle Kolombiyalı yıldızı da monte etmeli...
Son olarak...
Şampiyon bıraktığı yerden devam ediyor. Fatih Terim ve askerleri yeni sezonda da şampiyonluğun en büyük adayı olacağını gösterdi.
MAÇIN EN İYİSİ: JIMMY
G.Saray'ın yeni transferi etkiliydi.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: DONIS
P'hinakoslu oyuncu kötü oynadı.
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