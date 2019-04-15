Şampiyonluk zora girdi!
7 maçın tamamını kazanması halinde şampiyonluk gelecekti.
Ayrıca Fenerbahçe'nin saltanatı da son bulacaktı. Maça 2 takım da kontrollü başladı. Orta sahada sıkışan mücadelede çok fazla pas hatası yaptı iki takım da.
Onyekuru tutuk, Feghouli ve Belhanda bir şey yapmaya çalışsa da Galatasaray net posizyon bulamadı.
Defansta Donk, Semih ikilisi ilk yarıda iyi oynadılar.
Diagne'nin gole gittiği pozisyon net kırmızıydı. Allah'tan VAR var da Ali Palabıyık kararını değiştirdi.
FIRSAT TEPTİ...
İKİNCİ yarı Fatih Hoca Belhanda'yı oyundan alarak doğru bir karar verdi. Emre Akbaba oyunda yavaş yavaş ağırlığını koydu. Mariano ve Linnes'le net pozisyonlar gol olmadı. 1 fazla olmanın avantajını kullanan Galatasaray oyunu Fenerbahçe alanına yıktı.. Galatasaray Onyekuru ile öne geçmesine rağmen, oyunun hakimiyetini eline almışken çok basit bir gol yedi. 10 kişi kalan rakibine kenara oyunu yıkarak gol bulman lazımdı. Galatasaray bunu yapamadı. Belki de şampiyonluğu kaçırdı...
MAÇIN EN iYİSi YOK
Ön plana çıkan bir isim olmadı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ BELHANDA
Sahada varlığı hiç hissedilmedi.
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