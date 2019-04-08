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Evren Turhan Evren Turhan
  • 08 Nisan 2019, Pazartesi

Beşiktaş’a yetmez!

GALATASARAY'IN kazandığı haftada mutlak galip gelmek isteyen Başakşehir, Konyaspor maçında favoriydi. İlk yarıda daha çok topla oynayan ve oyunun hakimi olan takımdı. Çok pozisyon bulmasa da Edin Visca ve Elia ile etkili olmaya çalıştı.
İlk yarıda rakibine pozisyon vermedi ama golüde bulamadı.
İkinci yarıya biraz daha etkili başlayan Başakşehir, Mossoro ile golü buldu.
Emre Belözoğlu sarı kart gördüğü pozisyonda hakem Serkan Çınar'ı fırçaladı ve büyük tepki gösterdi. Ama Serkan Çınar sus pus!! Başakşehir bu oyun tarzıyla Beşiktaş'ı yenemez.
Başakşehir bu maçı kazanarak Galatasaray'la olan puan farkının kapanmasına izin vermedi.
Ligin boyu kısalırken Başakşehir'in Konyaspor karşısında aldığı galibiyet çok kritikti.
Başakşehir'in dünkü galibiyetinde Mossoro ve Edin Visca yine başroldeki isimlerdi.
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