Beşiktaş’a yetmez!
İlk yarıda rakibine pozisyon vermedi ama golüde bulamadı.
İkinci yarıya biraz daha etkili başlayan Başakşehir, Mossoro ile golü buldu.
Emre Belözoğlu sarı kart gördüğü pozisyonda hakem Serkan Çınar'ı fırçaladı ve büyük tepki gösterdi. Ama Serkan Çınar sus pus!! Başakşehir bu oyun tarzıyla Beşiktaş'ı yenemez.
Başakşehir bu maçı kazanarak Galatasaray'la olan puan farkının kapanmasına izin vermedi.
Ligin boyu kısalırken Başakşehir'in Konyaspor karşısında aldığı galibiyet çok kritikti.
Başakşehir'in dünkü galibiyetinde Mossoro ve Edin Visca yine başroldeki isimlerdi.
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