Aslan yara sardı

DERBİDE yaşadığı kayıp sonrası Kayseri maçına mutlak 3 puan parolasıyla çıkan Galatasaray, Ndiaye'nin amatörce hatası sonrası şok bir golle geriye düştü. Ancak Sarı-Kırmızılılar bu golün şokunu çabuk atlattı ve 1 dakikada sonra Diagne ile eşitliği yakaladı. Bu golün erken gelmesi maçın da seyrini değiştirdi.

Aksi takdirde Kayseri kontra ataklarla saldıran Galatasaray'a karşı boş alanlar bulabilir ve maç farklı bir boyut kazanabilirdi.

Eşitlik sayısı sonrası kontrolü de eline alan Cimbom, Diagne'nin penaltısıyla 2-1'i de yakaladı ve derin bir nefes aldı.



GÖZLER BAŞAKŞEHİR'DE

RAKİBİNİN 10 kişi kalmasıyla oyunun tek hakimi olan G.Saray'da Mariano'nun nefis ortasına bir kafa vuran Samuray Nagatomo da attığı golle fişi çekti. Galatasaray ikinci yarıda çok rahat bir oyun ortaya koydu ve eksik rakibi karşısında zorlanmadan kazandı.

Feghouli sakat olmasına rağmen sahanın en iyilerindendi.

Diagne de biri penaltı diğeri dönen toptan da olsa attığı iki golle öz güven kazandı.

Kayserispor engelini kayıpsız geçen Galatasaray, şimdi lider Başakşehir'in bugün Rize'ye takılmasını bekleyecek.



MAÇIN EN İYİSİ: NAGATOMO

İlk 11'e dönüşü muhteşem oldu.



MAÇIN EN KÖTÜSÜ: TİAGO LOPES

Gördüğü kırmızı ile takımını yalnız bıraktı.