Bu puanları çok arar!
Fatih hoca ikinci yarıda Muğdat'ı oyundan alarak yerine Linnes'i sahaya sürdü ve 4-3-3'e döndü.
RAKİBİ DİRİLİTTİ!
Nagatomo'nun yaptığı nefis ortada ise Eren'e dokunmak kaldı. Coşkulu ve istekli oyununu sürdüren Galatasaray çok net posizyonlar da kaçırdı.
Galatasaray basit bir gol yiyerek maçı zora soktu ve 15-20 dakika bocaladı.
Rakibini uyandırdı.
Oyundan düşen Galatasaray 2.golü de yiyerek Rize karşısında ileride çok arayacağı iki puanı sahada bıraktı.
Maçın hakemi Ali Palabıyık da 90. dakikada Linnes'in pozisyonunda VAR'a gitmedi ve Galatasaraylılar'ı şaşırtmadı!
MAÇIN EN İYİSİ: UMAR
Attığı gol ve yaptığı asistle yıldızlaştı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: AHMET
Kendisine verilen şansı kötü kullandı.
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