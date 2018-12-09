Bugünkü
Takvim
Evren Turhan Evren Turhan
  • 09 Aralık 2018, Pazar

Bu puanları çok arar!

GALATASARAY, Rize maçını mutlak ve mutlak kazanmalıydı. İyi oyun veya kötü oyun fark etmez sonuç 3 puan olmalıydı. Fatih hoca maça 4-4-2 düzeniyle başladı. Muğdat'ı ileride oynatarak Eren'e partner yaptı. Cezası biten Rodrigues ve Onyekuru ile kenarlardan etkili gelen Galatasaray, Rize karşısında maçı ilk yarıda forse eden takımdı. Orta sahada Feghouli ön tarafa dikine iyi paslar attı. İlk goldeki atak da onunla başladı ve Rodrigues devamında golü attı.
Fatih hoca ikinci yarıda Muğdat'ı oyundan alarak yerine Linnes'i sahaya sürdü ve 4-3-3'e döndü.

RAKİBİ DİRİLİTTİ!
Nagatomo'nun yaptığı nefis ortada ise Eren'e dokunmak kaldı. Coşkulu ve istekli oyununu sürdüren Galatasaray çok net posizyonlar da kaçırdı.
Galatasaray basit bir gol yiyerek maçı zora soktu ve 15-20 dakika bocaladı.
Rakibini uyandırdı.
Oyundan düşen Galatasaray 2.golü de yiyerek Rize karşısında ileride çok arayacağı iki puanı sahada bıraktı.
Maçın hakemi Ali Palabıyık da 90. dakikada Linnes'in pozisyonunda VAR'a gitmedi ve Galatasaraylılar'ı şaşırtmadı!

MAÇIN EN İYİSİ: UMAR
Attığı gol ve yaptığı asistle yıldızlaştı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: AHMET
Kendisine verilen şansı kötü kullandı.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar Evren Turhan Bu puanları çok arar!
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
FOTO GALERİ