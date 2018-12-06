Gençler sınıfı geçti
Doğrusu Atalay, Celil ve Yunus başta olmak üzere gençler göz doldurdu.
Atalay hem gol attı hem de gösterdiği hırsla alkışlandı. Tekniği çok iyi. Oynadıkça çok daha iyi bir düzeye geleceğine eminim. Celil de elinden geleni yaparak parladı.
Kadrodaki eksiklikler nedeniyle Ç.Rize maçında ilk 11'de oynatılması gündemde. Fiziki yetersizliğini zaman içinde hallederse o da istikbal vaat ediyor.
GÖKAY RİSKSİZ OYNADI
Galatasaray'ın genç yıldızı Yunus da çok istekliydi. Son paslarda bazı hatalar yaptı ama zaman ilerledikçe daha iyi olacaktır. Her geçen gün gelişme kaydedecektir.
Çok iyi sinyaller verdi. Gökay da savunmada risksiz oynadı. Temel eksiklikleri olmasına rağmen o da geçer not aldı. Maç yaptıkça o da çok iyi bir düzeye gelecektir. Galatasaray dün maçı 2-1 kazanırken turun kapısını araladı. Ancak maçın sonucundan çok gençler kazanıldı.
Bu skordan da önemliydi.
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