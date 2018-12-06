Bugünkü
Takvim
Evren Turhan Evren Turhan
  • 06 Aralık 2018, Perşembe

Gençler sınıfı geçti

GALATASARAY Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Keçiörengücü karşısında zaten turun favorisiydi. Bu nedenle maçın sonucundan çok gençlerin göstereceği performans önemliydi.
Doğrusu Atalay, Celil ve Yunus başta olmak üzere gençler göz doldurdu.
Atalay hem gol attı hem de gösterdiği hırsla alkışlandı. Tekniği çok iyi. Oynadıkça çok daha iyi bir düzeye geleceğine eminim. Celil de elinden geleni yaparak parladı.
Kadrodaki eksiklikler nedeniyle Ç.Rize maçında ilk 11'de oynatılması gündemde. Fiziki yetersizliğini zaman içinde hallederse o da istikbal vaat ediyor.

GÖKAY RİSKSİZ OYNADI
Galatasaray'ın genç yıldızı Yunus da çok istekliydi. Son paslarda bazı hatalar yaptı ama zaman ilerledikçe daha iyi olacaktır. Her geçen gün gelişme kaydedecektir.
Çok iyi sinyaller verdi. Gökay da savunmada risksiz oynadı. Temel eksiklikleri olmasına rağmen o da geçer not aldı. Maç yaptıkça o da çok iyi bir düzeye gelecektir. Galatasaray dün maçı 2-1 kazanırken turun kapısını araladı. Ancak maçın sonucundan çok gençler kazanıldı.
Bu skordan da önemliydi.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar Evren Turhan Gençler sınıfı geçti
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
FOTO GALERİ