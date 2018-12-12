Aslan oynadı Porto kazandı
Porto önde basarak Galatasaray'ın oyun kurmasını engelledi.
Hakemin ofsayt gerekçesiyle iptal ettiği posizyonda ofsayt yoktu, penaltı ve kırmızı karttı. Daha sonra Eren boş kaleye atamadı, bir de hemen arkasında duran topta rakibini kaçırdı ve 1-0 oldu.
Oyunun bundan sonraki bölümünde oyundan kopan Galatasaray 2. golü de uydurma bir penaltı golüyle yedi.
ÇOK BASİT GOLLER
Galatasaray, Feghouli ile penaltıdan skoru 1-2 yaptı ve devreye umutlu girdi. 2. yarıya Onyekuru'yu alarak maça başladı Fatih hoca. Risk alan Galatasaray, Rodrigues ve Onyekuru ile yüzde yüz gol posizyonunu değerlendiremedi.
Porto az geliyordu ama geldiğinde de atıyordu. Eren yine kaçırıyor saç baş yolduruyordu.
Şampiyonlar Ligi bu kadar cömertliği de kaldırmıyor. Kaçıran Eren sonunda attı ve skor 2-3'e geldi. Eren'in kaçırdıklarının üstüne aynı gece de Feghouli de bir penaltı kaçırdı. Şaka gibiydi!
Galatasaray bu dakikadan sonra iyice önde basarak Porto'yu sahasına hapsetti.
Galatasaray yediği basit gollerden dolayı maçı kazanamadı.
Schalke'nin de Lokomotiv'i yenmesiyle tur atlayan taraf oldu.
MAÇIN EN iYİSi RODRIGUES
Çok çalıştı. Mücadelesiyle iki penaltı aldırdı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ DONK
Hollandalı hiçbir varlık gösteremedi.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Bu puanları çok arar! 09 Aralık 2018, Pazar GALATASARAY, Rize maçını mutlak ve mutlak kazanmalıydı. İyi oyun veya kötü oyun fark etmez sonuç 3 puan olmalıydı....
- Gençler sınıfı geçti 06 Aralık 2018, Perşembe GALATASARAY Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Keçiörengücü karşısında zaten turun favorisiydi. Bu nedenle maçın...
- Galatasaray Çakır’a takıldı 03 Aralık 2018, Pazartesi G.SARAY,Beşiktaş derbisine cumartesi akşamı taraftarının verdiği büyük bir destek ve moralle çıktı. Fatih Terim...
- Terim Kartal'a tuzak kuracak 01 Aralık 2018, Cumartesi TAKVİM yazarı Evren Turhan'dan derbi analizi: Fatih Terim, Beşiktaş'a karşı alışılmışın dışında bir taktikle maça...
- Nerede o eski Aslan! 29 Kasım 2018, Perşembe GALATASARAY ligdeki sıkıntıları bir kenara bırakarak, Şampiyonlar Ligi'nde çok kritik bir sınava çıktı. Cezalı...