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Evren Turhan Evren Turhan
  • 12 Aralık 2018, Çarşamba

Aslan oynadı Porto kazandı

GALATASARAY, Şampiyonlar Ligi'nde Porto maçına Avrupa Ligi'ni garantilemek için çıktı. 4-3-3 düzeniyle maça başlayan Galatasaray ilk 10 dakika oyun hakimiyetini eline alamadı.
Porto önde basarak Galatasaray'ın oyun kurmasını engelledi.
Hakemin ofsayt gerekçesiyle iptal ettiği posizyonda ofsayt yoktu, penaltı ve kırmızı karttı. Daha sonra Eren boş kaleye atamadı, bir de hemen arkasında duran topta rakibini kaçırdı ve 1-0 oldu.
Oyunun bundan sonraki bölümünde oyundan kopan Galatasaray 2. golü de uydurma bir penaltı golüyle yedi.

ÇOK BASİT GOLLER
Galatasaray, Feghouli ile penaltıdan skoru 1-2 yaptı ve devreye umutlu girdi. 2. yarıya Onyekuru'yu alarak maça başladı Fatih hoca. Risk alan Galatasaray, Rodrigues ve Onyekuru ile yüzde yüz gol posizyonunu değerlendiremedi.
Porto az geliyordu ama geldiğinde de atıyordu. Eren yine kaçırıyor saç baş yolduruyordu.
Şampiyonlar Ligi bu kadar cömertliği de kaldırmıyor. Kaçıran Eren sonunda attı ve skor 2-3'e geldi. Eren'in kaçırdıklarının üstüne aynı gece de Feghouli de bir penaltı kaçırdı. Şaka gibiydi!
Galatasaray bu dakikadan sonra iyice önde basarak Porto'yu sahasına hapsetti.
Galatasaray yediği basit gollerden dolayı maçı kazanamadı.
Schalke'nin de Lokomotiv'i yenmesiyle tur atlayan taraf oldu.

MAÇIN EN iYİSi RODRIGUES
Çok çalıştı. Mücadelesiyle iki penaltı aldırdı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ DONK
Hollandalı hiçbir varlık gösteremedi.
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