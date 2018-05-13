Şampiyonluğa 1 kala

Galatasaray bu sezon kendi sahasında son maçına çıktı ve seyircisinin önünde golü erken bularak maça fırtına gibi girdi. Rodrigues kaptığı topla, golü Belhanda'ya attırdı. Arkasından baskısını sürdüren Galatasaray, Gomis'le skoru 2-0 yaptı. Oyunun kontrolünü elinde bulunduran Galatasaray presle kaptığı toplarla pozisyonlar bulmaya çalıştı ve bunda da başarılı oldu. Maç o kadar hızlı başladı ki herkes çok farklı bir maç olacağını düşündü.

Nagatomo ve Linnes kenarları ilk yarıda çok iyi kullandılar.

Hem hücum da hem defansta çok iyiydiler. Sinan Gümüş çok diri ve etkiliydi. Belhanda ilk defa bu kadar çok hücumda gözüktü ve takımını ateşledi. Galatasaray 2. yarıya biraz tutuk başladı. Topu üçüncü bölgeye taşıyamayan Galatasaray, geride çok pas yaparak net olmasa da rakibine posizyon verdi.

TEMPOYU DÜŞÜRDÜ

2. yarı da fazla geriye çekilen G.Saray ön tarafta fazla çoğalamadı.

Donk çok yoruldu ve orta saha da G.Saray topa hakim olamadı.

Rodrigues'le net bir pozisyonu da değerlendiremedi.

Son bölümde oyunun temposunu çok yükseltmeyen G.Saray 2-0'ın verdiği skor avantajını kullandı.

Takım savunması anlamında 2. yarı iyi, hücumda etkisizdi. Önemli olan kazanmaktı. Şampiyonluk şarkılarını söylemeye başladı.

MAÇIN EN İYİSİ BELHANDA

Faslı yıldız çok etkili oyun sergiledi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ ADEM BÜYÜK

Yeni Malatyalı oyuncu dün vasattı.