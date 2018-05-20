Alın teriyle şampiyon
Taraftar, Fatih hoca, futbolculara ve yöneticilere sonuna kadar inandı. Onlar da bu inancı boşa çıkartmadı.
Galatasaray maça, diğer deplasmanlara göre daha kontrollü ve tempoyu düşük tutarak başladı.
Kendi sahasında pas yaparak Göztepe takımını üzerine çekmeye çalıştı.
Final maçı olması ve baskının da olması ilk yarıda Galatasaraylı oyuncuların basit pas hataları yapmasına sebep oldu. Sadece Gomis'le 1 net posizyon bulan Galatasaray onu da değerlendiremedi.
Belhanda, Rodrigues ve Feghouli'nin, 2. yarı maça ağırlıklarını koymaları lazımdı.2. yarıda yine oyun anlamında tempo düşük posizyon azdı. Gomis'e ilerde desteği sadece Rodrigues verdi. Önemli olan oyun değil sonuçtu.
Feghouli yorulunca yerine Sinan Gümüş girdi.
Gomis kendi yarattığı posizyonda penaltı kazandırdı ve sonunda golünü attı. Şampiyonluk yolunda taraftarıyla, hocasıyla, futbolcusuyla ligin 2. yarısında müthiş bir mücadele gösteren Galatasaray şampiyonluğu hak ederek 21. defa kupayı müzesine götürdü.
MAÇIN iYiSi: GOMIS
Bu kez ayağı titremedi. Galibiyeti getirdi.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: DEMBA BA
İkinci yarıda çok top ezdi. Etkisiz günündeydi.
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- Evren Turhan
- Alın teriyle şampiyon
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