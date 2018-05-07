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Evren Turhan Evren Turhan
  • 07 Mayıs 2018, Pazartesi

Meşaleleri yakın

ŞAMPİYONLUK yolunda avantajı elinde bulunduran Galatasaray, maçın ilk bölümünde yine istekli ve arzuluydu. İlk 20 dakikada 2 gol bularak maçın kontrolünü ele geçirdiler. Rodrigues sol tarafı çok iyi kullandı ve gollerini attı.
Alanya maçı gibi 20.dakikadan sonra fazla geriye çekilen Galatasaray rakibine posizyonlar verdi..
Ali Palabıyık uydurma bir penaltı vererek Maçı dengelemeye çalıştı ama Soner penaltıyı kullanamadı. Üstüne Feghouli'ye sarı kart vererek haftaya cezalı olmasını sağladı.
İkinci yarıya tutuk başlayan Galatasaray oyunu üçüncü bölgeye taşıyamayınca Serdar'ın kendi kalesine attığı golle büyük bir şok yaşadı.

KRİTİK ZAFER
Defansı arkasına atılan her topta Akhisar posizyon buldu.
Fatih hoca hamle yaparak Maçın tekrar kontrollünü almaya çalıştı. Fegohuli ve kötü oynayan Selçuk'u oyundan alarak Yasin ve Sinan Gümüş'ü sahay a sürdü. Donk 2 stoperin arasına girerek 5 li savunma gibi oynadı Galatasaray.
Çok geriye çekilen Galatasaray, kontrataklarla posizyon bulmaya çalıştı.Şampiyonluk yolunda kötü oynamasına rağmen önemli olan sonuçtu ve onu da almayı başardı.

MAÇIN EN İYİSİ RODRİGUES: Attığı iki golle galibiyeti getirdi

MAÇIN EN KÖTÜSÜ GOMIS: Golcü oyuncu kötü günündeydi.
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