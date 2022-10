CHP ve gerçekleri yamultmak

ESASI saptırma çabaları, CHP'nin düştüğü gaflet ve delaleti örtemiyor… CHP, devleti ve açıklamalarını reddedip terör örgütünün açıklamaları ile hareket etti. PKK/PYD/YPG, HDP'ye söylüyor. HDP, Kılıçdaroğlu'na söylüyor. Ve hepsi suçüstü yakalanıyorlar. CHP, teröristler hakkında, "tutuklu gazeteciler" diyerek rapor düzenliyor.

Kadın açık ve net "ben gazeteci falan değil PKK'lı teröristim" diyor. Video ile terörist olduğunu doğruluyor.

Raporda teröristler ile ve terör ile doğrudan bağlantılı başka isimler de yer alıyor.

CHP, resmi internet sitesinden hala raporu kaldırmıyor.

CHP'nin tek doğru söylediği husus, öldürülen terörist, tutuklu gazeteciler raporundaki değil başka bir terörist imiş… CHP parti yöneticisi tipi şöyle:

Vatansever ama PKK, HDP, DHKP/C sevicisi… FETÖ karşıtı görünümlü ama FETÖ destekçisi... Çok demokrat ama her zaman darbeci ve 15 Temmuz'da darbe olmadı diye üzgün... Bu arada; MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un sorularına İçişleri Bakanlığı aynen şu cevabı vermiş. Mersin Büyükşehir Belediyesinde; 33 PKK/KCK'lı, 5 FETÖ'cü, 2 Hizbullahçı terörist ve 33 PKK/KCK yakını çalışmaktadır. Olcay bey diyor ki; CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi, teröre ve teröriste teslim edilmiş…



HANGİNİZİN DEDİKLERİ YAPILACAK…?

Kılıçdaroğlu'nun ısrarı karşısında İYİ Parti cephesi müthiş tedirgin. Meral Akşener ve adamları, Kılıçdaroğlu'nun kazanamayacağına o kadar eminler ki, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu seçeneklerini sürekli gündemde tutuyorlar.

Hangisi olursa fark etmeyecek.

Bunu Meral Akşener de açık açık zaten söyledi. Bu konu hakkında Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan bir tahmin ileri sürdü, gözden kaçıranlar için bilginize arz ediyorum. Diyor ki Savcı Sayan: "Kemal Kılıçdaroğlu kendi adaylığı için diretecek. Meral Akşener kabul etmeyecek. Bu sefer Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül kartını açacak. Akşener de Mansur Yavaş kartını ileri sürecek. Kılıçdaroğlu ve masanın diğer bileşenleri Abdullah Gül üzerinde uzlaşacaklar. Meral Akşener de ya kabul edecek ya da masayı devirecek…" Sonuç olarak; muhaliflerin manzara karman çorman… Çadır tiyatrosu gibiler. Her birinin ekonomik ve sosyal programları taban tabana zıt. Hangisinin reçetesi uygulanacak…? Bu arada; 6+1 masadakilerin bazılarının, Belediye Başkanı seçilecek bile oyu yok. 3. Dünya Savaşının yaşandığı ve tarafların birbirini nükleer bomba ile tehdit ettiği bir dünyada, "bunlara memleket teslim edilmez" düşüncesi her geçen gün daha da belirgin hale geliyor…



ÇÖZERSE ERDOĞAN ÇÖZER

AK Parti ise; muhalefete yakın şirketlerin anketlerinde bile, hâlâ açık ara birinci parti konumunda bulunuyor. En yakın takipçisi ile arasında bir siyasi parti kadar fark var. Salgın hastalık kabusu, hemen ardından başlayan Rusya-Ukrayna savaşı ile oluşan ve bütün dünyayı kasıp kavuran ekonomik ve sosyal çalkalanma esnasında kaybettiği oyları hızla toparlamaya başladığı görülüyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan; vatandaşın kaybettiği alım gücünü yeniden kazandıracak hamleler yapıyor. TOKİ, EYT, ek gösterge, sözleşmelilere kadro, asgari ücret ve memur emekli aylıklarında ciddi artış gibi icraatlar kendisine ve Cumhur İttifakına giderek artan bir güven ve teveccüh oluşturuyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan kendisi hakkında, "çözerse Erdoğan çözer" inancını her gün biraz daha yerleştiriyor.



BAŞKANLARIN TERKETİĞİ ŞEHİRLER

Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı vatandaşlardan tam not aldı.

Bu hizmette kimin emeği varsa vatandaş olarak teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı büyük bir hizmet yaptı. İBB Başkanı, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için yanıp tutuşuyor. Bu yüzden İstanbul'daki gündemle alakası yok...

Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanları, ne acı ki asıl işlerini bırakmışlar gece gündüz Cumhurbaşkanlığı adaylık kulislerine dalmışlardır. Ankara ve İstanbul halkı, Belediye Başkanları tarafından terk edilmişlerdir. Ne acı ki böyle yaşamak zorunda kalmışlardır.