ÖZELLİKLE hedef alınan iki önemli isim: Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan ve önceki dönem İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu....

Kıbrıs'tan medyada yayılan, amacı çok net olan asılsız iddialar; doğrudan devletin varlığına, milletin iradesine, birlik ve beraberliğine yöneliktir. Kasıtlı olarak itibarsızlaştırma, milletin devlete güvenini sarsma, kaos, kargaşa, karışıklık oluşturma amacı taşımaktadır. CHP'li idarecilerin ve medyasının bu iftiralara adeta sarılıp köpürtmek azim ve çabası ise iğrençtir. CHP ve yancılarının bunu yapmalarının sebebi ise çok açık ve nettir. Eski İstanbul Belediye Başkanı başta olmak üzere yolsuzluk, rüşvet ve şaibeli kurultay kepazeliğine bulaşmış CHP'lileri, gündemden kaçırmaktır.



Süleyman Soylu açıklama yaptı: "Kuzey Kıbrıs'ta işlenen bir cinayeti devletimiz; tüm kurumlarıyla, KKTC makamlarıyla tam bir iş birliği içerisinde çok kısa sürede aydınlatmış ve adli makamlara intikal ettirmiştir. Bu cinayetin; başka bir ülkeye kaçan, hakkında kırmızı bülten çıkarılan ve iadesi beklenen bir numaralı şüphelisinin bir yıl önce ortaya attığı hayal ürünü iftiraları sürekli tekrar edenlere biz "operasyon çocuğu" dedik, haklı çıktık...." Ayrıca hatırlatalım: Kuzey Kıbrıs'taki gazeteci maskeli şahıs Ayşemden Akın, Türkiye düşmanı ve Süleyman Soylu zamanında kendisine Türkiye'ye giriş yasağı konuluyor.



EKREM PİŞMAN OL, SUÇUNU İTİRAF ET.

Ekrem İmamoğlu mektup yazmış:

"Birkaç gizli tanığın asılsız iddialarına yaslanan bir mahkeme kararı ile hapsedildik" diyor. Elbette yalan söylüyor... Hakikatleri özetleyelim:

Sadece Gizli Tanıklar yok, onlarca açık tanık var... Tanıklar ile beraber, müştekiler, şikayetçiler, belgeler ile MASAK raporları var... Suçlayanlar, itirafçı olanlar kendi ekibinden...

Teknik ve fiziki takibe takılmış bazı bilgiler bulunuyor... Para kuleleri görüntüleri, şaibeli kurultayları hakkında pavyonlarda dağıtılan rüşvet iddiaları ve ifadelerini verenler hep CHP'liler... Ayrıca bizzat kendisinin belirlediği Beykoz Belediye Başkanının yolsuzlukları hakkındaki süreci başlatanların tamamı CHP mensupları...

CHP idarecileri, milletvekilleri, mensupları, medyası, hırsızlığı savunmak ve aklamak için sahada gece gündüz çalışıyorlar... Ekrem suçunu itiraf et ve şişman ol, başka yolun yok...!



TARİHİ FIRSAT HEBA EDİLEMEZ.

İlk yerli ve milli haberleşme uydumuz Türksat 6A bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla hizmete alındı. Kapsama alanı: 5 milyar kişi, Hindistan'dan Endonezya'ya uzanan dev kapsama... 84 yerli ekipman, %80'in üzerinde yerlilik... Türkiye artık haberleşme uydusu üreten 11 ülkeden biri... Recep Tayyip Erdoğan dün anlattı... "Türkiye'nin önünde tarihi bir fırsat penceresi açılmaktadır. Küresel sistemde hak ettiğimiz yere gelmeye çok yakınız. Hiç kimsenin bu fırsatı heba etmesine izin veremeyiz." Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli tarih inşa ediyorlar. DAHA önce de yazmıştım. Bir kez daha ifade etmek şart oldu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti;

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli birlikteliği ile büyük bir mücadele içindedir. Başka destek veren partiler ile Cumhur ittifakı sayesinde; asırlardan süzülen Türk/İslam devlet aklı, şu anda iktidardadır. Hangi partiden, hangi siyasi çevreden olduğunuz, geçmişte kimin için ne söylemiş olduğunuz değil; şimdi Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli ve Cumhur İttifakı birlikteliğinin neresinde durduğunuz esastır.



CHP GAZZE İÇİN AĞLAR MI...?

Umurlarında değil Gazze... Maksat ortalığı karıştırmak...Gazze'nin kurtuluşu için mücadele veren HAMAS'a dün Meclis Kürsüsünden "terör örgütü" diyen CHP değil miydi...?! Katil İsrail'e destek veren şirketlerin mallarını boykot etmeyen, CHP'liler... Filistin mitingi yapan Müslümanlara hakaret ve küfür eden, CHP'liler... Filistinliler, Yahudilere toprak sattı iftirasını atan, CHP'liler...Yaralanan Filistinli kadın ve çocukların Türkiye'deki hastanelerde tedavi olmasına karşı çıkan CHP'liler...

Sahtekârlık ve yüzsüzlük akıyor her yerlerinden...