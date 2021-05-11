İsrail isimli terör örgütü

İSRAİL isimli devlet görünümlü terör örgütü ve fanatik Yahudiler eliyle işlenen bir insanlık suçu bulunmaktadır...

Siyonist Yahudiler ile bir ve beraberdirler... Müslüman devletler, Filistin'e Filistinli kardeşlerimizin güvenliği için asker göndermek zorundadır.

Bu zorba katiller, silahtan ve dayaktan başka hiçbir şeyden anlamazlar... Bir avuç Filistinli tüm ümmet adına mücadele etti ve kazandı... Yaralılara müdahale etmek için mescide gitmek isteyen doktorlar dahi içeri alınmadılar... İşgalciler, saatlerce Aksa'ya Yahudi hırsız yerleşimcileri sokmaya çalıştılar ancak başaramadılar.

Elhamdulillah... Halbuki Yahudiler, aleni bir şekilde Aksa'da ibadet edebileceklerini umuyordu... Bir avuç Filistinlinin direnişi İslam dünyasına ders olur mu? Ne yazık ki olamıyor...

Ümmetin Recep Tayyip Erdoğan ve pek az dışındaki yöneticileri; ümmetin değil, emperyalist yamyamların hizmetindeler...

TOPRAK İSTİYORLAR

Filistin'de yaşananlar, Kudüs'ün Yahudiler tarafından işgali, Türkiye Cumhuriyeti Devletini her yönü ile hayati derecede ilgilendirmektedir.

Yaşananlar ve Filistinli kardeşlerimizin uğradığı korkunç, insanlık dışı saldırıların, din kardeşliği dışında da bizi ilgilendiren boyutları vardır. Daha önce de bu köşede sizler ile paylaştığım bir konuyu yeri geldiği için tekrar ilginize sunuyorum... Mesele sadece Kudüs mü?... İsrail'in o bölgede işgal ettiği topraklar mı?... Bu olaylar sadece Filistinli kardeşlerimizi mi ilgilendiriyor...? Anlatalım efendim... Kudüs'ü, İsrail'in başkenti yapmak isteyenler kimler?... Yahudiler... Bunu neden istiyorlar?... Dini inançlarından dolayı... Aynı dini inançlarından dolayı, başka nerelerinin kendilerine vaat edildiğini iddia ediyorlar?...

Bugünkü doğu ve güney doğu Anadolu'nun neredeyse tamamını... Yani; Türkiye Cumhuriyeti'nin tam olarak yarısının, Yahudilere ait olması gerektiğini iddia ediyorlar.

Tahrif ettikleri, eğip, büktükleri Tevrat'tan bu anlamları çıkartıyorlar. Buna iman etmişler ve resmen hayalini kuruyorlar. Eğer Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul ederseniz; aynı gerekçe ile bu katil ve terörist İsrail; Türkiye Cumhuriyeti topraklarında da hak iddia ediyor/ edecektir.

BIDENCAN'IN İHANETİ

Bundan sonra ona Ali BIDENCAN demek lazım demiştim. Aynen Joe Biden'ın istediği bir muhalif siyasetçi tipi...

Partisini, arkadaşlarını, liderini böyle iğrenç bir ikiyüzlülükle satan, günü geldiğinde başka neleri yapmaz ki...? Tam da emperyalist yamyamların aradığı adam...! Ali Babacan, kendisine oy verenlerin güvenine nasıl ihanet ettiğini bizzat kendisi itiraf etmiş... Oy kullanan vatandaşlar, kendisine Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile beraber mücadele etmesi için oy verdiler. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adaylığına imza veriyor ama o sırada aleyhine çalışıyor...?! Millet İttifakı ile beraber Abdullah Gül'ün aday olması için çalışmış...