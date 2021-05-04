TÜRK İSLAM DEVLET AKLI

DAHA önce de yazmıştım. Bir kez daha ifade etmek şart oldu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti;

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli birlikteliği ile büyük bir mücadele içindedir. Başka destek veren partiler ile Cumhur ittifakı sayesinde, asırlardan süzülen Türk/İslam devlet aklı, şu anda iktidardadır. Hangi partiden, hangi siyasi çevreden olduğunuz, geçmişte kimin için ne söylemiş olduğunuz değil; şimdi Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli ve Cumhur İttifakı birlikteliğinin neresinde durduğunuz esastır. Yunanistan'dan, Irak'tan, Suriye'den, Libya'dan, Akdeniz'den boğulmak istenen Türkiye, bu kuşatmaları yarmaya çalışıyor. İçimizde de bizi zayıflatacak kişiler, kurumlar, siyasi partiler ve tuzaklarla saldırıyorlar/ saldıracaklar. Haçlılar ve Siyonistler ile, Şeytani Üst Akıl mensupları ile işbirliği yapıp Türkiye Cumhuriyetini güçsüz bırakan aramızdaki hainleri tarih de, millet de, kader de unutmayacaktır.

SOLCU VE TÜRKÇÜ AMERİKANCILAR

ABD'de bir grup Demokrat senatör, Türkiye'ye, insan haklarını iyileştirmemesi gerekçesi ile yaptırım uygulanmasın tezgahlıyor... Eş zamanlı olarak, ABD'nin bu iğrenç yalanına içimizden destek veren açıklamalar dikkat çekti. Aynı gün farklı televizyon kanallarına konuk oldular... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İP Başkanı Meral Akşener...

Her ikisi de 15 Temmuz darbe girişimi üzerinden FETÖ'cüler ile terör yargılamaları üzerinden HDP/PKK mensuplarını savundular. Sanki yargılanan ve hapishanede olan bütün FETÖ mensupları masummuş gibi konuştular. İP Başkanı Meral Akşener, HDP ve PKK'yı ülkemizdeki Kürt kökenli vatandaşlarımızın tümünün temsilcisi gibi göstermeye çalıştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 4 yıl 8 aylık hapis cezası Yargıtay tarafından onanan ve terör soruşması kapsamında yargılaması devam eden terörist Selahattin Demirtaş'ı savunmayı sürdürdü. Sonuç olarak; CHP/İP/HDP sıkı işbirliği, aynen devam ediyor, Ahmet Davudoğlu ve Ali Babacan da onlara katıldılar...

Bakalım kimi Cumhurbaşkanı adayı gösterecekler...?

AYDIN ÜNVANLI KARANLIK SANATÇILAR

Sinema, tiyatro, televizyon, müzik, edebiyat, resim alanlarında; sanatçı, aydın, diye geçinen insanların da bu iğrenç Soykırım Yalanı'na destek verdiklerini gördük...

Aklı, ruhu, kalbi Türkiye ile değil, Batı ile olanlar...

İlhamını bu topraklardan almayan zavallılar... Bu aydın ünvanlı karanlık kahpelerin, ürettiklerine ilgi gösterenler de ecdadımıza küfür ediyorlar. Birlik ve beraberlik içinde olup da bu karanlık insanların ürettiği, yer aldığı hiç bir ürünü tüketmemek konusunu bir türlü beceremiyoruz...!