MEMLEKETİMİZİN her yerinde meslek odaları ve baroların seçimleri yapıldı. Meslek odalarına, barolara üye olmadan meslek icra edilemiyor, iş yapılamıyor. Bu mecburiyete son verilmelidir. Meslek odalarındaki ve barolardaki zorunlu üyelik, aidat mecburiyetleri şartları, dünyanın en büyük saçmalıklarından birisidir. Devlet ve kanun karşısında bazı harç ve uygulamalardaki çözüm ortaklığı ayrıcalıkları da bir kez daha gözden geçirilmelidir ve bunlar da iptal edilmelidir.

Meslek odaları, Barolara üye olup olmama, meslek mensuplarının isteğine bağlı olmalıdır. Öyle ya... Vatandaşlar, ilgili okulu bitirmiş. O mesleği icra edebilme ehliyetine sahip olduğunu gösterir diplomayı almış. Barolara ve Meslek Odaları'na üyelik, aidat, harç, pul mecburiyetleri ile muhatap oluyorlar. Devletin icra ve yetki alanına ortak olma hali oluşmuştur. Zaman içinde oluşan ayrıcalıklar ile dev parasal güçlere sahip olmuşlardır. Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Teşekkülleri, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en önemli sorunlarından birisi haline gelmiştir. Meslektaşlarının haklarını korumak, çalışma koşullarını iyileştirmek ve meslek etiğine sahip çıkmak yerine başka işlerle meşguller. Bu yapıların bazıları, keskin ideolojik görüşlere sahip insanların istilasına uğramış ve ele geçirilmişler, buralardan meşru Cumhurbaşkanına ve iktidara parmak sallanıyor, millete ve memlekete düşman tavır ve duruşları ile kin kusuluyor...

BATI PUTUNA TAPANLAR VE ERDOĞAN VE CUMHURİYET

2 gün sonra Cumhuriyet Bayramını kutlayacağız... Mustafa Kemal Atatürk'ü, Türk milletine hizmet edecek dev eserler ile anmak, içimizdeki bazılarının asla anlayamayacakları bir iş... En güzel ve gerçek Cumhuriyet Bayramı kutlamaları; doğal gaz, petrol aramak ve bulmak, millî savunma sanayiini geliştirmek, hastaneler, okullar, üniversiteler kurmak, otoyollar, demiryolları, hızlı trenler, havalimanları, köprüler veya tüneller yapmak, yani devlete ve millete fedakarca hizmet etmektir. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları da yıllardır canla başla Türk Milletine hizmet ederek, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının şahını gerçekleştirmişlerdir... İçimizdeki bazıları; Recep Tayyip Erdoğan ile beraber, asıl onun temsil ettiği değerlerden nefret ediyorlar. Neden bu kadar nefret ediyorlar? Çünkü; onların gözünde Recep Tayyip Erdoğan, dindar Müslümanları, Osmanlı'yı, şanlı Türk ve Müslüman geçmişimizi temsil ediyor. Nefret ve kin bu kitlelerce benimsenmiş, nefret değerlerini ve kabullerini normalleştirmişler. Türkiye Cumhuriyetinde İslamın ve Müslümanların hakim olamaması için çabalıyorlar. Türkiye; Batı putuna tapsın, Batı'ya kul köle olmaya devam etsin istiyorlar.

SORUN NETANYAHU DEĞİL Kİ!

İsrail'de seçimlerden sonra gidişat değişir mi...? Sorun Netanyahu değil ki! İsrail'deki ve dünyadaki Yahudilerin arasındaki ezici çoğunluk, aynen Netanyahu gibi inanmakta ve düşünmektedir. Gazze Kasabı Netanyahu yalnız değildir. Bazı İsrail vatandaşlarının yaptıkları protestolar, masumların akan kanını durdurmak için değil, daha çok Netanyahu'nun kendilerine göre yanlış politikalarını eleştirmek, ölen askerlerinin hesabını sormak içindir. Bu alçaklar, tepelerine bombalar yağmadıkça durmazlar, durdurulamazlar... Öldürmeye karşı öldürme, bombalamaya karşı bombalama...