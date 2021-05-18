MÜSLÜMAN ÖLDÜRMEK

ÖLDÜRÜLEN, katledilen bebekleri, parçalanmış sivil cesetleri seyrediyoruz.

Kadın, erkek, yaşlı, genç siviller soykırıma uğruyorlar. Batılı devletler, bebek katili Siyonist Yahudiye laf bile söylemeden izliyor. Evangelist Hristiyanlar ve Siyonist Yahudiler ittifak halinde bilerek, isteyerek ve planlayarak başta Gazze, Kudüs ve Filistin olmak üzere dünyanın her yerinde Müslüman öldürüyorlar. Bu soykırımda, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Almanya, Avusturya, Fransa ve Batılı diğer devletler, bir ve beraberdirler.

Basın kuruluşlarını hedef alıyorlar. Ama insan hakları örgütleri, meslek örgütleri ölüm sessizliğindeler. Bir kez daha anladık ki; Batı ve bunların değerleri tamamen yalanmış...

Ölenler, Yahudi veya Hristiyan olsaydılar bunlar yine susarlar mıydı?

ANKARA BÜYÜKŞEHİR VE KANLI İSRAİL

Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BELPA'nın, iftar ve sahur için İsrail Büyükelçiliği'nden destek alması ve Büyükelçiliğe teşekkür belgesi vermesi kan donduran bir iğrençliktir.

Terörist İsrail'in zalimliği, Ramazan ayının başından beri sürmekteydi ve bütün Müslümanlarca da biliniyordu.

Bu nedenle, Ankara Büyükşehir Belediyesi "bilmiyorduk, haberimiz yoktu" diyemez.

Siyonist Yahudilerin terör örgütü İsrail ile böyle bir ilişkiye girmek ve ardından teşekkür etmek gerçekten korkunç bir zavallılıktır. Belediye Başkanlıklarının yabancı devletler ile kurdukları bu ve benzeri bütün ilişkiler, parti ayırımı gözetmeksizin mercek altına alınmalıdır.



TERÖRİST SEVİCİLER VE DEVLETİN BAŞI

Meral Akşener'in İP'ine tutunup, kendisini "ülkücü, Türk Milliyetçisi" olarak tanımlayanlar; siyasi parti maskeli terörist sevicilere kabinede bakanlık vermeye çalışıyorlar. Bu köşede daha önce de yazmış ve herkesi uyarmaya gayret etmiştim. CHP adayı Cumhurbaşkanı seçildiği takdirde, CHP ve HDP ruh ikizi oldukları için; Milli Savunma, İçişleri, Adalet, Emniyet, MİT, Genel Kurmay, ve devletimizin kozmik odaların tamamı, HDP'ye de bağlanmış olacak. HDP gayrı resmi olarak Milli Güvenlik Kuruluna da başkanlık yapacak..! Devletin bütün gizli, açık bilgileri, ister istemez önlerinde olacak. HDP Eş Genel Başkanları da "Yürütmenin Başı" sıfatı ile, devletin bütün memurlarının da amiri olacaklar... Fark etmeyecek...

Terörist sevici Selahattin Demirtaş, sanki bizzat kendisi seçilmiş gibi, bütün kozmik odalara yine girecek... Çünkü; CHP ve HDP bir ve beraberdirler. HDP, resmen seçim ittifakında yer almamıştır. Çünkü bunu İP Genel Başkanı Meral Akşener istememiştir. Ancak Meral Akşener de çok iyi bilmektedir ki; CHP ve HDP, çok uzun zamandır aynı parti gibidirler.

Rakip değil kardeş ve arkadaştırlar.