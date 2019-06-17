Düşmanlarımızın siyasi partileri var
İsrail'de, CHP/HDP kazandığı zaman seviniyorlar. Amerika'da, CHP/ HDP kazandığı zaman seviniyorlar.
Avrupa başkentlerinde, CHP/HDP kazandığı zaman seviniyorlar...
Çünkü; azılı düşmanlarımızın ülkemizde siyasi partileri var. ABD, Almanya, AB, İsrail, FETÖ, PKK, DHKP-C, Suudi Veliaht, BAE Veliahtı, Ortadoğu'daki Siyonist Yahudi uşağı Muhammed Dahlan, Doğu Akdeniz'e yığınak yapanlar, Suriye'nin kuzeyinde cephe hazırlığı yapanlar, Ege'de adalara silah yığmaya başlayanlar, Balkanlar'ı Türkiye karşıtı üslerle donatanlar... İşte Cumhur İttifakını destekleyenlerin karşısında, aslında bu düşmanlarımız var...
MOSSAD EĞİTİYOR
Bu arada, "MOSSAD, YPG-DSG savaşçılarını eğitiyor" iddasını hemen sizlerle paylaşalım... İddia El-Halbour'a ait... İsrail'in istihbarat teşkilatı M0SSAD'ın, ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri DSG/YPG teröristlerini, eğittiği bildirildi. 20 PYD/PKK/ YPG/DSG militanı, MOSSAD'ın eğitim kursuna katılmak için İsrail'e gitmişler. Şaşırdınız mı...? Hayır tabii ki... Çünkü; PKK/PYD/YPG/ KCK ve HDP, Siyonist Yahudilerin hizmetkarı, Kürt görünümlü Kürt katilleridir.
CHP KAZANIRSA İŞÇİ ATACAK
Şu ana kadar, CHP'nin kazandığı ve idare ettiği il ve ilçelerde neler yaşandı ise;
İstanbul'da da aynısı olacak.
Tahmin etmek için büyük bir siyasi uzman olmak gerekmiyor.
Kılıçdaroğlu yine yalan söyledi.
"Siyasi görüşlerine ve hangi dönemde işe girdiklerine bakıp da işçi atmayacağız" demişti.
Şimdi ise; tam tersi ve en acımasız, en korkunç şekilde yapılıyor.
EŞCİNSELLİĞİ ÖVECEKLER
LGBTİ (lezbiyen, gey, biseksüel, transgender, interseks) adlı sapkınlar ve faaliyetleri, İstanbul ve CHP'nin kazandığı her yerde resmi ve kurumsal olarak baş köşede yer alacaklar. Bu topluluk, resmen CHP İstanbul adayını destekleyeceğini zaten ilan etmiştir. Bütün CHP'li belediyelerde, eşcinsellerin haklarını savunuyoruz görüntüsü arkasında, bu kepazeliği öven, özendiren, yücelten çalışmalar göreceğiz.
GAZETECİYE SALDIRILAR
Bir insana pusu kurup, altı yaşındaki çocuğunun yanında, sopalarla saldırmak için, domuzdan süt emmiş olmak lazım. Gazeteci arkadaşımız Murat AIan'a saldırı, iğrenç bir insanlık suçudur. Alan'a saldıranlar da böyle işte... Murat'ı ve Yeni Akit gazetesini, yazdıklarını ve söylediklerini yamultarak hedef gösteren, gazeteci, yayıncı kimlikliler de bu işin parçasıdır... Oda Tv, Sözcü, Cumhuriyet, Birgün gibi paçavralar, bu saldırıdan sorumludur. ALLAH'ım Murat'a şifa ver... Ankara'da, Mansur Yavaş militanlarının, BEYAZ TV ekibine yapmış olduğu kahpe saldırıyı da unutmayalım. Son günlerde, iktidarı destekleyen medyaya dönük bu şiddet ve hedef göstermeler hakkında, Haçlı Hristiyanlar ve Siyonist Yahudilerin köpeği gazeteci dernekleri, meslek odaları, hiç ses çıkartmıyorlar. "Basın özgürlüğü" diye bağırmayı biliyorlar.
Lakin kendilerinden olmayana bu özgürlüğü tanımıyorlar. Faillerden de, arkalarındaki güç odaklarından da hesap sorulmalı, sorulacaktır!
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