Söz de karar da milletin
Milletin iradesi ve kararı, her zaman, her şeyin üzerindedir. Söz de, karar da milletindir.
Nihai karar ve kader de ALLAH'a aittir.. Kur'an-ı Kerim'de yüce ALLAH buyuruyor: "Sizin hayır sandığınızda şer; şer sandığınız şeyde hayır vardır. Allah (C.C) bilir, siz bilmezsiniz."
AK PARTİ MİLLET İRADESİNE SELAM DURDU
Son Başbakan Binali Yıldırım... Demokrasi tarihimizde nezaket ve büyük bir asalet örneği oluşturdunuz.
İtiraz etmeksizin, bahane üretmeksizin, özgüvenle, millet iradesine selam durdunuz... Aslında hakkı açıkça yenmiş olan, oyları açıkça hile ile rakibe yazılmış olan, siz ve size oy verenler olduğu halde, CHP adayı mağdurmuş gibi gezindi... Ve siz; büyük bir sabır ve metanetle davrandınız. Gerçi AK Parti sadece İstanbul'da değil, kaybettiği her yerde, aynı hassasiyetleri göstermiştir. Elbetteki; sizleri açıkça destekleyenler olarak, müşterek hüzün içindeyiz... Seçimin sonuçları ve tahlilleri daha sonra yapacağız inşallah...
TERÖRİSTLERİN DESTEĞİNİ UNUTACAK MIYIZ...?
Eli kanlı hain terör örgütü PKK'nın, sözde yürütme kurulu üyesi Zerin Ruken'in, AK Parti, MHP ve Başkan Erdoğan'a karşı nefret ifadeleriyle birleşilmesini istediği, Ekrem İmamoğlu'na destek istediği, kamera kayıtları hala duruyor.
PKK/KCK elebaşı Duran Kalkan ve PKK terör örgütünün teröristlerinden Bese Hozat, yenilenecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu için destek açıklamalarının görüntüleri hala duruyor. FETÖ mensubu eli kanlı firari hainlerin Ekrem İmamoğlu ve CHP için oy istedikleri kamera kayıtları hala duruyor...
BAŞKA KİMLER SEVİNİYOR...?
ABD, Almanya, AB, İsrail, FETÖ, PKK, DHKP-C, Suudi Veliaht, BAE Veliahtı, Ortadoğu'daki Siyonist Yahudi uşağı Muhammed Dahlan, Doğu Akdeniz'e yığınak yapanlar, Suriye'nin kuzeyinde cephe hazırlığı yapanlar, Ege'de adalara silah yığmaya başlayanlar, Balkanlar'ı Türkiye karşıtı üslerle donatanlar... Bu saydıklarım, yenilenen İstanbul seçimlerine, açıkça dahil oldular.
Cumhur ittifakına, Recep Tayyip Erdoğan'a, Devlet Bahçeli'ye ve Binali Yıldırım'a saldırdılar. CHP ve adayını desteklediler...
Doğal olarak, sonuç bunları çok sevindirmiştir. Şimdi bunları söylemeyelim mi...?
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