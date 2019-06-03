Terörist seviciyi seven CHP
Ateş düştüğü yeri yakar, Rabbim ailelerine sabır versin, ülkemizin başı sağolsun. Şehit haberleri aldıkça, yüreğimiz yanıyor, içimiz parçalanıyor. Bu kahpe saldırıları, CHP İstanbul adayının çizgisini çok beğendiği, "Apo'nun heykelini dikeceğiz" diyen terörist sevici Demirtaş'ın dağ kadrosu PKK/ PYD/YPG yapıyor, hatırlatalım...
Ülkede iç savaş çıksın diye Gezi'de halkı sokağa çağıranların, bugün yine aynı eksen etrafında toplanıp, malum adayı desteklemek için algı operasyonları yaptıklarını da hatırlatalım... Bölücü terör örgütleri ve FETÖ mensupları, CHP'nin adayını destekleyebilir, sorun yok...
Ama; İsmail Ağa cemaati, Binali Yıldırım'ı desteklerse büyük sorun var... Bunu da hatırlatalım...
İĞRENÇ SESSİZLİK
HDP, Pençe Harekatı için, uluslararası hukuka aykırı bir saldırı açıklaması yaptı ve muhalefete, "bu operasyona karşı durma çağrısı" yapıldı. Kılıçdaroğlu, Akşener, günlerdir susuyorlar... Askerimize destek vermiyorlar... Hepsi bir kenara çekildi. Terörist sevicilerin oylarını almak için, iğrenç bir sessizliğe büründüler...
HELAL İSE NEDEN GİZLİYOR..?
Şimdi okuyacağınız cümleler Akit gazetesi köşe yazarı Murat ALAN'a ait. "18 Aralık'ta ismi açıklanınca, CHP İstanbul adayının ilk işi ne olmuş..? Mahkemeye başvurup mal varlığı ile ilgili gizlilik kararı aldırmış... Sürekli şeffaf belediyecilikten bahseden CHP İstanbul adayı, mal varlığını açıklamakta dahi şeffaf olamıyor.
Kimse helal kazanç düşmanı değil; tabii helal ise..! Şaibeli mazbatalı CHP'liye soralım... 18 Aralık'ta CHP adayı olduğunuzda neden mal varlığınızı gizlemek için mahkeme kararı çıkarttınız? Kimse çaldınız, çırptınız demiyor! Vaad ettiğiniz şeffaflığa, kendinizden başlamanız isteniyor..."
FATİH FETHETTİ; CHP VERMEYE ÇALIŞIYOR
CHP, HDP, PKK/PYD/YPG, İP, FETÖ, eşcinseller, DHKP-C, TÜSİAD, laik seküler cephe, İsrail, Yunanistan, ABD, Avrupa ülkeleri...
Hepsi bir olmuşlar, CHP ve İstanbul adayı için açıkça çalışıyorlar... Fatih Sultan Mehmet Han'ın fethettiği İstanbul'u CHP geri vermeye çalışıyor... Bu arada, yıllardır, "zeytinlikleri imara açtırmayız" kampanyası yürüten CHP'lilerin, maskeleri düştü. CHP İstanbul adayı ile, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Beylikdüzü Belediye Başkanı M. Murat Çalık'ın, Edremit'te satın aldıkları zeytinlikleri, arsaya çevirdikleri ve ağaçları da kestikleri ortaya çıktı.
TÜSİAD YÖNETİMİ BİZDEN Mİ..?
TÜSİAD, dolar terörüne...
Ekonomik kumpasa... Kürdistan yaygarasına... 15 Temmuz FETÖ darbesine ve darbecileri koruyup kollayan batılı devletlere...
Sınırlarımızın içinde ve dışında kurulan terör örgütlerine... ABD'nin bu teröristlere verdiği binlerce kamyon silah ve mühimmat desteğine... Sezai Temelli'nin, Güneydoğu Anadolu bölgemizi Yahudiler'in toprağı yapmasına...
Sesini çıkartmıyor... YSK'nın seçimleri iptal etmesi ile ilgili konuşuyor... TÜSİAD ve benzeri yapılar, geçmiş alışkanlıklarını sürdürme çabası içindeler. Ama karşılarında o eski sümsük, yüreksiz, boş beleş adamlar yok...
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