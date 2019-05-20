CHP’li adam başka kimlerin adayı..?
ABD, Almanya, AB, İsrail, FETÖ, PKK, DHKP-C, Suudi Veliaht, BAE Veliahtı, Ortadoğudaki Siyonist Yahudi uşağı Muhammed Dahlan, Doğu Akdeniz'e yığınak yapanlar, Suriye'nin kuzeyinde cephe hazırlığı yapanlar, Ege'de adalara silah yığmaya başlayanlar, Balkanlar'ı Türkiye karşıtı üslerle donatanlar...
İşte CHP'nin zannettiğimiz aday, aslında bu saydıklarımızın da adayıdır...
İSTANBUL'U KOPARTMAK
Dışarıdan büyük saldırı, içeriden büyük ihanetle, Türkiye'ye çok büyük bir tuzak kuruldu. FETÖ kullanılarak, dışarıdan yönetilen bir senaryo uygulandı.
Önceden planlanmış, örgütlü hırsızlık ile seçmenin oyları çalındı... 15 Temmuz'da başaramadıkları, İstanbul'u Türkiye'den kopartma emelini, seçim ile gerçekleştirmek istediler. Şimdi ise; solcular, sol oylar bölünmesin diye adaylıktan çekiliyorlar. Saadet Partililer, muhafazakar oylar bölünsün diye aday çıkartıyorlar... PKK'lı katiller, FETÖ mensubu hainler, kameraların karşısına geçip, CHP'nin adayını desteklediklerini açıkça ilan ediyorlar... Meral'in peşine düşen, İP'li sözde ülkücüler de aynı adamın peşinden koşuyor olmaktan hiç rahatsız görünmüyorlar...!
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