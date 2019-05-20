Bugünkü
Takvim
Erkan Tan Erkan Tan
  • 20 Mayıs 2019, Pazartesi

CHP’li adam başka kimlerin adayı..?

SEÇİMLERİN yenilenmesi kararının ardından, birdenbire müthiş bir yaygara koptu. CHP'nin İstanbul adayının arkasında, açıkça yer alan bir uluslararası cephe oluşuverdi... Hemen sıralayalım:
ABD, Almanya, AB, İsrail, FETÖ, PKK, DHKP-C, Suudi Veliaht, BAE Veliahtı, Ortadoğudaki Siyonist Yahudi uşağı Muhammed Dahlan, Doğu Akdeniz'e yığınak yapanlar, Suriye'nin kuzeyinde cephe hazırlığı yapanlar, Ege'de adalara silah yığmaya başlayanlar, Balkanlar'ı Türkiye karşıtı üslerle donatanlar...
İşte CHP'nin zannettiğimiz aday, aslında bu saydıklarımızın da adayıdır...

İSTANBUL'U KOPARTMAK
Dışarıdan büyük saldırı, içeriden büyük ihanetle, Türkiye'ye çok büyük bir tuzak kuruldu. FETÖ kullanılarak, dışarıdan yönetilen bir senaryo uygulandı.
Önceden planlanmış, örgütlü hırsızlık ile seçmenin oyları çalındı... 15 Temmuz'da başaramadıkları, İstanbul'u Türkiye'den kopartma emelini, seçim ile gerçekleştirmek istediler. Şimdi ise; solcular, sol oylar bölünmesin diye adaylıktan çekiliyorlar. Saadet Partililer, muhafazakar oylar bölünsün diye aday çıkartıyorlar... PKK'lı katiller, FETÖ mensubu hainler, kameraların karşısına geçip, CHP'nin adayını desteklediklerini açıkça ilan ediyorlar... Meral'in peşine düşen, İP'li sözde ülkücüler de aynı adamın peşinden koşuyor olmaktan hiç rahatsız görünmüyorlar...!
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar Erkan Tan CHP’li adam başka kimlerin adayı..?
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
FOTO GALERİ