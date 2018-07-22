Yol Durumu
  1. Faşist Nazilerin Yahudilere yaptıklarının aynısını şimdi İsrail yapıyor
Erkan Tan Erkan Tan
  • 22 Temmuz 2018, Pazar

Atatürk’e saygı

ATATÜRK'E hakaret eden kadının söylediklerini, hiç bir dindar Müslüman, hiç bir şekilde kabul etmiyor... Bu sözlerin ve tavırların, dindar olmaya çalışan bir Müslümana ait olması ayrıca kepazelik... Bir çarşaflının ağzına yakışmayacak laflar...
Bunun suç olacağını bile bile sosyal medyada paylaşmak...
Her açıdan tuhaf... Buralardan toplumsal kavga çıkartmak isteyenler var. Dikkatli ve uyanık olmak zorundayız... Atatürk ve dava arkadaşları, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusudurlar. Cahilce, çirkin, saygısızca gerçekleştirilmiş hiç bir söz, tavır, eylem kabul edilemez. Tarihi şahsiyetler hakkında eleştiri, yorum, değerlendirme; bilgi, nezaket ve terbiye ile ifade edilir. Aksi rezilliktir ve hukuk takibatına tabidir. Zaten gereken de yapıldı.
Yani hukuk devrededir. Mesele bu kadardır, basittir... Ve bu yönüyle de bitmiştir.

​FETULLAH GÜLEN DE ADNAN OKTAR DA HAÇLI-SİYONİST KÖPEĞİDİR
Amma ve lakin... Bu ve benzeri, tuhaf insanlar, Adnan Oktar suç örgütü ve namussuz FETÖ üzerinden... Tarikatlar, cemaatler, dindar Müslümanlar hakkında iğrenç suçlamalar yapanlar da hemen azdılar. Aslında çok uzun zamandır sahnedeydiler. Asıl dertleri İslam ve Müslümanlardır... Her fırsatta, Türkiye Cumhuriyetinde İslam ve Müslümanlar hakim olamasın, güçlü olamasın, saygın olamasın, iktidar olamasın isteyenler... Tarikat, cemaat, mürşit, mürit, imam gibi kavramların arkasından iş başındalar...
İşte burası çok mühimdir...
Adnan Oktar denen palyaço ile Fetullah Gülen denen kahpe;
Müslüman değildirler...
Mürşit değildirler...
Bu şerefsizler ile bir ve beraber olanlar; mürit değildirler... Bu sapkınların oluşturduğu topluluk; bir tarikat, cemaat, dini grup değildirler... Bu insanımsı yaratıklar; iğrenç sapkınlardan oluşan zombilerdir... Bu hainler ve adamlarının, yaptıklarını bahane ederek, dindar Müslümanlarla ve İslamla savaşanlar başaramayacaklar.

BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DAN MÜTHİŞ UMUTLUYUM
İngiltere, Türkiyenin talebi üzerine, hukuki süreç başlattığı, FETÖ firarisi Akın İpek'i iade edecek mi...?
Eder mi...? İnşallah eder... Eğer bu gerçekleşirse, FETÖ ve mensupları ile mücadelede müthiş bir sayfa açar.
Tabii böyle bir gelişme devletimizin itibarı, diğer devletlerin konuya yaklaşımı, kaçak şerefsiz FETÖ mensupları için tarifi imkansız olumlu sonuçlar doğurur... Amma ve lakin...
Bu olur mu...? Bu kahpe, Fetullah Gülen ve adamları Batı'nın, Haçlıların ve Siyonistlerin evlatlarıdır... Yani ABD, İsrail, İngiltere, Fransa, Almanya, Avusturya, Hollanda, Belçika, Yunanistan, Avrupa Birliği... Bu hainleri 40 yıldır başımıza bela edenler, içimize yerleştirenler, şimdi tutup iade ederler mi...?
Cumhurbaşkanı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki bağımsız, güçlenen, Müslüman hassasiyetlerle davranan Türkiye Cumhuriyetinden, bu başka bir çok konuda müthiş umutluyum...
Bu yeni Türkiyenin bunu başarabileceğine inanıyorum...
Bunun için dua ediyorum...
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
FOTO GALERİ