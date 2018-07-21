Faşist Nazilerin Yahudilere yaptıklarının aynısını şimdi İsrail yapıyor
Siyonist Yahudiler, 2.Dünya Savaşı öncesinde ve esnasında, Almanya ve Avrupa'da Nazi'lerin Yahudilere yaptıklarının birebir aynısını, Müslümanlara yapıyorlar... Utanç verici, insanlık dışı uygulamalar... Dine dayalı soykırım yapıyorlar...
Dünya, zalim Siyonist Yahudilere ve katil İsrail'e engel olmalıdır.
DÜNYA; KATİL, TERÖRİST, NAZİ İSRAİL'E ENGEL OLMALIDIR
Siyonist, işgalci, katil, terörist İsrail... Azgındır... Teröristtir...
Katildir... İşgalcidir...
Zalimdir... On binlerce Filistin'li, sadece yürüyorlardı...
Önce bu insanlara hunharca saldırdılar...
Yaşananlar tamamen, kelimenin tam anlamıyla, sivillere yönelik bir katliamdı...
Halen aynı acımasızlığı sürdürüyorlar... Yürüyüş yapan insanlar, silahsızdır. Yaşananlar, açık bir insanlık suçudur.
Topraklarını işgal ettiği yetmiyormuş gibi.... Hunharca katliam yapıyor...
SİYONİST YAHUDİLER, SOYKIRIMI NAZİLERDEN İYİ ÖĞRENMİŞLER
Ülkemizi karıştırmak için toplanan değişik insan hakları örgütleri, terör örgütü İsrail'in kabul ettiği ırkçılık yasası aleyhine eylem yaparlar mı...?
Mescid-i Aksa'da yaşananlarla ilgili olarak terör örgütü İsrail'i kınayabilirler mi...?
Ya da zulüm altındaki dünyanın değişik yerlerindeki Müslümanların haklarını savunmuşlar mıdır...?
Filistinde, Mescid-i Aksa'da olanlardan daha büyük ve iğrenç insan hakları ihlali olabilir mi...?
Katil ve terörist İsrail ile ilgili olarak, yakın geçmişte Büyükada'da suçüstü yakalanan, insan hakları savunucusu görünümlü ajanların dernek ya da vakıfları, bir kınama falan yayınlarlar mı...?
BATI'NIN SAVAŞ ORDULARI: İNSAN HAKLARI ÖRGÜTLERİ
Hayır... Asla bunu yapmadılar...
Yapmazlar... Yapmayacaklar...
Demokrasi, insan hakları, özgürlükler... Batı'nın inandığı değerler değildir. Bunlar, Batı dediğimiz Haçlı ve Siyonist ittifakının dünyayı karıştırmak için kullandığı kavramlardır.
Bu iş için faaliyet gösteren dernek, vakıf ve diğer örgütler ise yeni savaş ordularıdır.
Batı dediğimiz tek dişi kalmış bir canavardır.
Ve Müslümanları öldürmek, Batı denen Haçlı-Siyonist kardeşliğinin varlık sebebidir...
AMERİKA'DAKİ NEO-CON YAMYAMLAR DA BU İŞİN İÇİNDE
Bir de bunlar ile bir ve beraber olan, Hristiyan Evanjelistler var. Bu birlikteliğe Neo-Con da diyorlar. Aslında bu adlandırma insanların kafalarını karıştırmaya yöneliktir. Dünyaya, "bizler Haçlı Hristiyanlar ve Siyonist Yahudi'leriz" diyemedikleri için, böyle bir "artistik" isimlendirme kullanıyorlar. Evanjelistler, Protestan Hristiyanların bir tarikatıdır.
İncil ile ilgili, diğer Hristiyanların şiddetle reddettikleri inançlara sahipler. Hatta bunlar, kendilerini Siyonist Hristiyanlar olarak tanımlıyorlar. İlk bakışta herkes, bunları Hristiyan zannediyor. Halbuki bunlar, buz gibi Siyonist Yahudi.
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