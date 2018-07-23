Siyonist olmayan Yahudiler de İsrail’den nefret ediyor
KATİL DEVLETE BOYKOT
İsrail'in ekonomik, akademik, kültürel ve siyasi alanda boykot edilmesini savunan BDS hareketi, bu şekilde Tel Aviv yönetimi üzerinde baskı oluşturulmasını hedefliyor... Bu önemli bir konudur. Dünyanın her tarafından katil, işgalci, terörist İsrail'e tepkiler yağarken bu gerçeği kayda geçirmekte stratejik bir önem vardır.
Peki bu Yahudiler, nerededirler...?
Ya ses çıkartamıyorlar. Ya da karşı koymaya onların da güçleri yetmiyor.
Bu azgın ve acımasız zalimler, Siyonist Yahudiler, onları da ezmişler... Korkutmuşlar...
HRİSTİYANLAR VE YAHUDİLER SİZE DE GÖREV DÜŞÜYOR
Daha evvel de yazmıştım.
Ekranlarda her fırsatta söylüyorum. Bu konular ile ilgili olarak, yeryüzünün her tarafındaki Hristiyanlara ve Yahudilere de büyük görevler ve sorumluluklar düşüyor... Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail öncülüğündeki bu azgın ittifak, bütün dünyada kan dökecekler.
Sağduyu sahibi Hıristiyanlar...!
Sağduyu sahibi Yahudiler...!
Bütün samimiyetim ile hepinize sesleniyorum.... Uyarıyorum...!
Hristiyanlar..! Aranızdaki Haçlılara engel olmazsanız...
Yahudiler..! Aranızdaki Siyonistlere engel olmazsanız...
Dünyanın her yerinde kan akacak... Ve Hristiyanları ile Yahudilerin de kanı akacak...
Haçlıların ve Siyonistlerin ittifakına, aklı başındaki Hıristiyanlar ile Yahudiler "Yeter artık" demezlerse... İsrail'in ve ABD'nin bu zulmü sona ermeyecek...
ÖZİL, HDP'LİLERLE FOTOĞRAF ÇEKTİRSEYDİ...
Almanya'daki gurbetçilerimizden değerli futbolcu Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile fotogğaf çektirdi diye çılgına döndüler. Aleyhinde yayınlar yaptılar. En kötü, hakaret anlamındaki demeçlere konu yaptılar. Almanya'da Cumhurbaşkanı, Başbakan, siyasi parti başkanları, sırf bu fotoğrafı çektirdi diye kendisini linç ettiler. Hatta Almanya'nın Dünya Kupasındaki başarısızlığını bile, Mesut Özil'e bağladılar. Eğer aynı fotoğrafı, HDP'lilerle, DHKP-C katilleri ile ve bunların yardakçıları ile çektirseydi. O zaman Alman Cumhurbaşkanı kendisine madalya bile takardı. Diğer Alman siyasetçiler de Mesut'u kahraman yaparlardı... Tıpkı, Türkiye'nin vatan haini, John(Can) Dündar'a taktıkları gibi...
3 TANE CHP VAR
Takdir ettiğim bir büyüğümüz Cemal Toptancı sosyal medyada yazmış. Tam kitabın orta yerinden konuşmuş... Günümüzde CHP 3 kola bölünmüş vaziyette... 1- Ulusalcı Kemalist grup 2-Kandil'e gönülden bağlı seküler, mezhepçiler 3-Pensilvanya ekibi...
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