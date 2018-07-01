CHP’lileri devlet değil, millet kovuyor
KILIÇDAROĞLU'NUN EVİNDE HDP'YE KİM OY VERDİ?
CHP il ve ilçe teşkilatları, seçimden evvel bütün Türkiye'de, yoğun bir kampanya başlatmışlardı. Özellikle büyük şehirlerde, CHP'li her aileden HDP'ye 1 oy verecek şekilde planlama yapmışlardı. Sonuçlar bunun gerçekleştiğini açık ve kesin bir biçimde gösteriyor. Böylesine önemli, büyük bir işbirliği ve ortaklık herhalde Genel Başkan ve diğer parti idarecilerinin onayı olmaksızın asla gerçekleşemez.
O halde soralım... "Kemal Kılıçdaroğlu, sizin evde HDP'ye kim oy verdi...? Siz mi...? Eşiniz mi...?" Tabii bu soru, Muharrem İnce ve CHP'li diğer yöneticiler için de geçerli...
TERÖRİST SEVİCİ HDP HAZİNE YARDIMI ALACAK!...
Yol, köprü, tünel, havalimanı, v.s yapıldığında "ama bizim vergilerimizle" diye yaygara kopartanlar... İçine DHKP-C kaçmış, HDP ruhlu CHP'liler... Verdiğiniz oylarla; HDP adlı PKK/PYD/YPG sevicilerinin, trilyonlarca hazine yardımı almalarına sebep oldunuz...!!
MERAL AKŞENER TERÖRE DESTEK VERDİ
Kendisine milliyetçi, ülkücü denen İP Genel Başkanı Meral Akşener, geçen hafta yaptığı konuşmada HDP için, "Kürt siyasi hareketinin temsilcisi konumundaki" ifadesini kullandı. İşitince beynimden vurulmuşa döndüm. HDP bir Kürt siyasi hareketi değildir. HDP bir Kürt partisi değildir. HDP Kürtlerin temsilcisi değildir.
Kürtlerin katilidirler. İstikbalini çaldılar. Evlatlarını kaçırdılar. PKK/ PYD/YPG ve bunların siyasi parti görünümündeki arkadaşları HDP, Haçlı Hristiyanların ve Siyonist Yahudilerin ittifakına hizmet etmek için var olmuşlardır.
Emperyalist yamyamların kiralık katilleridirler. Gerek HDP, gerekse kapatılan önceki parti görünümlü diğer teröristler, hiçbir zaman PKK/ PYD/YPG için, terör örgütü ve terörist dememişlerdir. Hal böyle iken;
İP Genel Başkanı ülkücü Meral Akşener, bu katiller ve teröristler sürüsüne, siyasi hareket derken, teröre ve teröriste destek vermiş olmuyor mu...?!
MİLLETİN DEĞİL TERÖRÜN VEKİLİ
Aziz ve asil milletimiz HDP'ye büyük bir fırsat vermişti... Bütün tahriklerine ve kardeşlik hukukuna ihanet eden fiil ve sözlerine rağmen... Onlara tahammül etmişti. Son bir şans vermişti... Silahı ve emperyalist yamyamların köpekliğini bırak; ne derdin varsa gel TBMM'de siyaset ile anlat demişti... Ama onlar ne yaptılar...?
Milletimizin verdiği bu fırsatı reddetiler...
İğrenç bir şekilde milletimize bir kez daha ihanet ettiler. Hendekler ile şehirlerimizi kana buladılar. Milletin vekilliğini değil de terör örgütü ve teröristlerin vekilliğini yaptılar.
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