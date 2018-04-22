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Erkan Tan Erkan Tan
  • 22 Nisan 2018, Pazar

Seçilmeden yönetmek istiyor

Sanıyorum CHP'li yöneticilerin, Anayasa değişikliğinden haberi yok. Aslında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sık sık dile getirdiği gibi, eski Türkiye'de kalmış pek çok kişi de olanları hala anlayamıyor. Millet olarak Anayasa'yı değiştirdik. Artık Başbakan diye bir makam ve görev yok. Devleti ve milleti idare etme görevi, Cumhurbaşkanlığı makamına ait. Hükümetin başı, bütün Bakanları atayacak olan ve millete verdiği sözleri hayata geçirecek olan kişi, bundan böyle Cumhurbaşkanı olacak. Hal böyle iken... Eğer, Cumhurbaşkanlığına aday olmayacaksan, milleti ve devleti idare etmek istemiyorsun demektir. Öyle ya...! Cumhurbaşkanlığına aday olmazsan memleketi nasıl idare edeceksin? Ya da... Yönetmek istiyorum ama seçilmek istemiyorum mu diyorsun...!?

BAŞKASI KAZANIRSA SENİ TAKAR MI?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sormak lazım... Aday olmazsan ve başka birisini CHP'den aday yaparsan... Ve bu fakir hiç istemez ama... O aday da kazanırsa... Sen ne iş yapacaksın? Doğrudan halkın oylarını almış ve seçimden galip çıkmış birisi, seni takar mı...?
Dinler mi...? Milletin ve memleketin gözünde, senin bir ağırlığın ve itibarın kalır mı? Artık fiilen ve gerçekte, CHP Genel Başkanı zaten o kişi olmuş olmaz mı?

YUNANİSTAN VE FETÖ'YÜ ÜZERİMİZE SALANLAR AYNI
Yunanistan aracılığıyla Türkiye'ye saldıranlar ve FETÖ ile Türkiye'ye saldıranlar aynı merkeze bağlılar... Zaten de FETÖ mensuplarını onların koynuna sakladılar. Yunanistan ile Türkiye'nin yükselişini durdurmak istiyorlar.
FETÖ ile mücadeleyi, Batı, Amerika'nın bir bölümü, İsrail, CIA ve MOSSAD ile mücadele olarak algılamazsanız...
Bütün değerlendirmelerinizde yanılırsınız. Ülkemizde hepimizin, kabul etmek zorunda olduğu yalın gerçek budur.

FETÖ MENSUPLARI MÜSLÜMAN DEĞİLDİR
Haçlı ve Siyonist ittifakına bütün hücreleriyle bağlı derin yapılar, bizden neslimizi çaldılar. Verdikleri zararın, belki de pek anlaşılamayan ama en önemli yönü aslında tam da burası. Dünyayı ele geçirmeye çalışan bu sinsi ve sapkın zihniyet...
FETÖ aracılığıyla sapık, itikadı yamulmuş, genetiği değiştirilmiş, zombi'ler yetiştirdi. Neslimizi çaldılar. İstikbalimizi karartmak istediler. İşte bu nedenle, sadece bu günümüze zarar vermediler. Yarınımızı da hedeflediler. Düşünebiliyor musunuz? Bu gençler, gerçekten Kur'an'a, Allah'a, İslama ve Müslümanlara hizmet etmiş olsalardı... Hem ülkemiz, hem de Müslümanlar için ne kadar müthiş bir fark oluşurdu...!
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