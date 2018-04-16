Yol Durumu
  1. Esed katil oğlu katildir... Bunun babası da katildi...
Erkan Tan Erkan Tan
  • 16 Nisan 2018, Pazartesi

New York, Moskova değil Suriye bombalanıyor

Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, İngiltere, Fransa, Almanya, Avrupa Birliği... Yani BATI dediğimiz devletler ve medeniyet... Güya birbirleri ile savaşıyorlar... Aslında; birbirleriyle savaşıyor ayağı ile, bir ve beraber olmuşlar, Müslümanlara saldırıyorlar... İslam coğrafyasını bombalıyorlar... Bu güne kadar 215 kez... Kadın, erkek, yaşlı, genç, çoluk, çocuk demeden katliam yapmış, katil oğlu katil Esed'i cezalandırmak için... Miraç gecesini beklediler. Esed'in kimyasal silah kullandığı gerekçesi, buz gibi bir bahanedir. Katil oğlu katil Esed'i bahane edip yine İslam coğrafyasına çöküyorlar. Nitekim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da söyledi. "Masumların hesabı daha önce sorulmalıydı."
BİRBİRLERİYLE DEĞİL MÜSLÜMANLAR İLE SAVAŞIYORLAR
New York, Moskova, Paris, Londra, Berlin, Brüksel değil... Suriye bombalanıyor... Yalandan, birbirleriyle savaşıyor ayağıyla, bir ve beraber olmuşlar, İslam coğrafyasını bombalıyorlar... Madem, savaşıyorsunuz, kendi kentlerinizi bombalasanıza...!? Öyle ya...! Savaşan devletler, birbirlerini bombalarlar. Bu bir Haçlı- Siyonist saldırısıdır. Bakmayın birbirleri ile savaşıyorlar göründüklerine... Batı medeniyeti, birbirleri ile itişip kakışırlar. Dövüşürler. Ve hatta gerçekten savaşabilirler de... Amma ve lakin... Konu Türk ve Müslüman düşmanlığı olunca, bir ve beraberdirler. Şimdi de aslında, hep birlikte müslümanlar ile savaşıyorlar.
SİLAHSIZ KUVVETLER NE OLACAK?
28 Şubat işe ilgili yargılama süreci tartışılıyor. Bu fakir, olayın bir başka boyutunu sürekli gündemde tutmak istiyor. Silahsız Kuvvetler'den de hesap sorulacak mı? 28 Şubat, iğrenç ve korkunç bir Haçlı-Siyonist saldırısıdır. Milletin hür iradesi ile seçtiği meşru idarecilerini, seçmedikleri ve istemedikleri ile değiştirdiler. Memleketimizi ve devletimizi, yeniden Haçlıların ve Siyonistlerin emrine soktular. Askerler, bu kepazeliğin ve ihanetin sadece bir parçasıydılar. Yalnız değillerdi ki...! Diğer işbirlikçi hainler kimlerdi...? Medya... İş adamları ve dernekleri... Sivil toplum örgütleri yöneticileri... Meslek kuruluşları ve örgütlerinin yöneticileri... İşbirlikçi siyasi partiler ile bazı siyasiler...
Yüksek Yargı ve Yargının bazı mensupları... Yani; darbecilerin kendi deyimleri ile... Silahsız Kuvvetler... Bu vatansever görünümlü vatan hainleri de millete hesap vermek zorundadır. Bunu beklemek, istemek, olabilmesi için çalışmak, çabalamak, kamu oyu oluşturmak hepimizin görevi olmalıdır.
AVRUPA BİRLİĞİ, FAŞİST VE MÜSLÜMAN DÜŞMANI YETİŞTİRİYOR
Tarihte Yahudilere yaptıklarının bir benzerini, Avrupa'da yaşayan Türkler ve genelde Müslümanların yaşaması ihtimali, göz ardı edilmemelidir.
Haçlı ve Siyonist ittifakı savaş yapıyor... Kiminle?.. Müslümanlarla ve özellikle Türklerle... Adına Batı dediğimiz bu topluluk, Türk ve Müslüman düşmanlığını, giderek devletlerinin politikası haline getiriyor. Ne acıdır ki bu bir gerçek.
Vehim değil, paranoya değil. Tabii bu hal, devlet politikası olunca...
O devletlerin ve milletlerin insan tipi de bu fikre uygun oluşmaya başlıyor. Yani; Avrupa'da devletler, Türk ve Müslüman düşmanı insanlar yetiştiriyorlar...
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