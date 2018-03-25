Afrin ile birlikte CHP’yi de işgalden kurtarmak lazım
Hemen bakalım Kılı��daroğlu, neler söylemiş o yayında... "YPG geri çekilmeseydi Afrin'e giremezdik.
Rusya izin vermeseydi Türkiye Afrin'e girmeye cesaret edemezdi. Suriye'yi bu hale getiren terör örgütlerine silah gönderen Türkiye'dir. Hükümet delikanlı ise Gazze'ye girsin.
FETÖ'cü gazeteciler tahliye edilsin. MİT tırları devlet sırrı değildir." Gördüğünüz gibi... Bu inciler Trump'a ait değil. Bizzat Kemal Kılıçdaroğlu söylemiş. Her bir cümlesinin yanlışlığı ve ihanet anlamı için bir kitap yazılır...
Afrin ile birlikte ve hatta daha acil Ana Muhalafeti işgalden kurtarmak lazım. Bu görev de yurtsever CHP mensuplarınındır. Sözlerini böyle bitirmiş Savcı SAYAN...
CHP'Lİ SEÇMENLER NEREDELER?
Atatürkçü, demokratik, laik, sosyal hukuk devletine inanan, Atatürk milliyetçisi bir ortalama CHP'li... Bunlardan rahatsız olacak mı?... Olmuyor mu?... Oluyorsa sesi çıkıyor mu?... Sesleri çıkıyorsa, hani neredeler? Yoksa daha önce de yazdığım gibi... CHP'nin geleneksel seçmenini rahatsız etmeyi, özellikle mi istiyorlar?
AK PARTİ SİYASET AKADEMİSİ HARİKA İŞLİYOR
AK Parti'nin Türk siyasi hayatına kattığı çok anlamlı ve faydalı, müthiş bir çalışma...
Adeta bir okul... Kişisel gelişim, siyasi tarih, etkili ve güzel konuşma, diksiyon, sosyal medya, medya ilişkileri ve okur yazarlığı, propaganda, reklam, tanıtım, halkla ilişkiler, seçim hukuku, uluslararası ilişkiler gibi çok farlı alanlarda dersler oluşturuyorlar.
Bu konularda, ülkemizin en ünlü ve iyi isimleri ile çalışıyorlar.
Bu isimleri ülkenin en ucundaki illerimize bizzat götürüyor ve ders vermelerini sağlıyorlar.
Yani, öyle sadece parti büyükleri gelip konuşma yapmıyor. Parti büyükleri arasından da katılıp, bilgi, görgü ve deneyimlerini aktaranlar oluyor elbette. Katılanlar, her yaştan partililer.
Ancak partili olmayanlar da isterlerse kabul ediliyorlar. Akademi'ye devam, büyük bir titizlikle takip ediliyor ve sonunda sertifika veriliyor.
DÜZENLENEN İLDE FARK OLUŞTURUYOR
Düzenlenen ilde gündemi belirliyor.
Müthiş bir fark oluşturuyor. Bu fakir de AK Parti Siyaset Akademisi'nde deneyimlerini paylaşanlar arasında yer alıyor. Dün Kırşehir'de idik.
Bu fakir ile birlikte, AK Parti MKYK Üyesi Rümeysa KADAK da konuşmacı idi. Salonda ilgili, heyacanlı, millet ve memleket sevdalısı insanlar vardı. AK Parti Kırşehir İl Başkanı Muzaffer ASLAN başından sonuna kadar dinledi.
Bu vesile ile Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, AK Parti AR-GE'den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hamza DAĞ ve emeği geçen bütün çalışanları tebrik ediyorum. Çünkü senelerdir devam eden bu akademide emeği geçen bir çok dostumuz var.
Hatta, bu fakir ile beraber, yıllar önce, akademide ders veren, birlikte ders vermek için seyahat ettiğimiz, Naci BOSTANCI şimdi milletvekili ve parti yöneticisi.
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