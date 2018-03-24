Baygın Türkiye ayıldığı için kudurdular
Elektronik muhtıra, parti kapatma davası, Gezi Olayları, 17-25 Aralık darbe girişimleri, 15 Temmuz Darbe Girişimi... Hep ülkemizi yeniden bayıltma, hatta tümden teslim alma teşebbüsleriydi. Buna rağmen dünyanın en büyük yatırımlarını hayata geçirebildik.
Yıllarca halının altına süpürülmüş ekonomik ve sosyal meselelerimizi çözebildik ve yeni atılımları yapmaya da devam ediyoruz. Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da yaptığı konuşmalarda, düşmanlarımızın bu çabalarına yine değindi.
Zeytin Dalı Harekatı ile tuzakları bozan Türkiye Cumhuriyeti, onları çıldırtıyor. "Baygın Türkiye" ayıldığı için korkudan geberiyorlar.
BUNLAR MASAL DEĞİL
Birinci Dünya Savaşı'nda yapamadıkları, Anadolu'nun bölünmesini tamamlamak istiyorlar. Türkiye'ye savaş açmak istiyorlar. İçimiz karışsın, bölünelim, küçülelim, parçalanalım istiyorlar. Türkiye komşularıyla da savaşsın, dolayısıyla zayıflasın, yok olsun ve teslim alınsın istiyorlar. Bu yazdıklarımı daha evvel de yazmıştım. Hangi aklı başında kardeşimiz 'Bunlar masal' ya da 'Abartıyorsun' diyebilir?
İSRAİL, ADI DEVLET OLAN BİR TERÖR ÖRGÜTÜDÜR
Mesele sadece Kudüs mü? İşte, Türkiye'deki herkesi ilgilendiren mühim soru budur... Kudüs'ü İsrail'in başkenti yapmak isteyenler kimler? Yahudiler...
Bunu neden istiyorlar? Dini inançlarından dolayı... Başka nerelerinin kendilerine vaat edildiğini iddia ediyorlar? Bugün Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun neredeyse tamamını... Yani, Türkiye Cumhuriyeti'nin tam olarak yarısının, Yahudilere ait olması gerektiğini iddia ediyorlar. Buna iman etmişler ve resmen hayalini kuruyorlar. Kudüs...
Yahudilerin devleti... Siyonist, azgın, terörist İsrail'in olursa... Aynı gerekçe ile Türkiye Cumhuriyeti topraklarında da hak iddia edecekler...
KİRALIK KATİLLERİN SAHİBİ ABD VE İSRAİL
İster PKK/PYD/YPG olsun...
İster FETÖ olsun... İster DHKP/C olsun... İsterse DEAŞ olsun... Fark etmez... Bunlar, aynı zamanda, İslam ve Müslüman düşmanlarıdır... PKK/ PYD/YPG ve sevicileri... DHKP/C ve sevenleri... FETÖ kahpeleri...
DEAŞ sapkınları, sapıkları...
Hepsi, eli kanlı katillerdir.
Haçlıların ve Siyonistlerin uşaklarıdır. Sahipleri için, bizimle savaşıyorlar. Kiralık katillerin sahibi, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'dir. İşte tam da bu nedenle, bu aziz kardeşlerimiz ve daha önce şehit olan bütün evlatlarımız, kelimenin tam anlamıyla...
Allah, Kur'an yolunda can vermiş, şerefli şehitlerimizdirler... Allah ve Kur'an düşmanlarına karşı, canlarını feda etmişlerdir...
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