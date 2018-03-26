Olsun... Canları sağolsun
Bu sözler, bizleri o kadar etkilemişti ki... Günlerce duygu dolu bu sözlerin tesirinden çıkamamıştık...
SİTEM ETMEDİ... ŞİKAYET ETMEDİ...
Milletimiz, onu ve arkadaşlarını her zaman çok sevdi. Önem ve değer verdi. Ama ne yazık ki...
Milletimiz, önem ve değer verdiği kadar, oylarını vermedi... Ama o, asla sitem etmedi... Bundan şikayet etmedi... Son iki gündür, merhum ile ilgili sosyal medyada ve diğer mecralarda söylenenlere, yazılanlara, kendisi ile ilgili övgü dolu değerlendirmelere bakınca...
Ölüm yıldönümünde hatırlamak...
Hatırlatmak istedim...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dünkü konuşmasında, merhum ile ilgili çok güzel bir değerlendirme yaptı.
"Benim tanıdığım rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu, milli ve yerli idi.
Hayatta olsaydı, 15 Temmuz'da darbecilere karşı bizimle omuz omuza mücadele verirdi. Zeytin Dalı Harekatı'nda bizimle aynı heyacanı duyardı. Vatan, millet aşığı bir dava adamıydı." ALLAH'ım; Muhsin Yazıcıoğlu'nu, rahmetinle ve merhametinle sar...
Cennetine kabul et... Sevenlerine sabır ver...
İSPANYA'YI BÖLMEK SUÇ
Katalonya'yı İspanya'dan ayırmak için referandum yapılmıştı... İspanya'yı bölmek isteyen adam, Carles Puigdemont... Türkiye'yi bölmek isteyen adam, PKK/PYD/YPG elebaşı, terörist Salih Müslim... Carles Puigdemont ve Salih Müslim ile ilgili uluslararası bir emir çıkartılmıştı. Haklarında uluslararası takibat yapılması gerekiyordu. Salih Müslim'in, Almanya'ya gizli bir şekilde girmesine izin verildi, göz yumuldu... Carles Puigdemont ise, Almanya'ya girdiği anda, Alman polisi tarafından tutuklanıverdi...
Puigdemont, seçilmiş bir başkan...
TÜRKİYE'Yİ BÖLMEK SERBEST
Salih Müslim aranan bir teröristtir. Almanya'da polis yani devlet tarafından korunmaktadır.
PKK/PYD/YPG ile bunların siyasi parti görünümündeki arkadaşları HDP, Almanya'nın koynundadırlar.
Almanya başta olmak üzere bütün Avrupa, bu şerefsiz Haçlı- Siyonist köpeklerini koruyup kollamaktadır. Ayrıca; Almanya'da onlarca cami, terör örgütü PKK/ PYD/YPG tarafından kundaklanmış...
Saldırıya uğramış... Bu iğrenç ve korkunç olaylar ile ilgili, hatırı sayılır bir tepki ve icraat sergileyememiş olan Merkel...
Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'nı diline doladı.
ALMANYA'YI SİYONİST YAHUDİLER YÖNETİYOR
Demek ki neymiş? Almanya, aslında naylon bir devletmiş... Bütün kozmik odaları ile Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı... Siyonist Yahudilerin esir aldığı bir yapı... Bu iddiamızın ispatı ve delili, bizzat Almanya'nın devlet ve hükümet adamlarının kendileri... İşte onlardan biri... Almanya Dışişleri Bakanı Maas: "İsrail'in güvenliği Almanya'nın dış politikasının merkezinde" demiş... İzaha gerek var mı! Yorum, analiz falan gerekiyor mu?
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Afrin ile birlikte CHP’yi de işgalden kurtarmak lazım 25 Mart 2018, Pazar Bu cümle siyasetin renkli, farklı, sevilen ismi Savcı SAYAN'a ait. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı...
- Baygın Türkiye ayıldığı için kudurdular 24 Mart 2018, Cumartesi Haçlı Hristiyanlar ve Siyonist Yahudilerin ittifakını oluşturan devletler... Türkiye'nin baygın kalmasını çılgınca...
- Zafer Allah’ın... Elhamdülillahirabbilalemin zaferi zaferle kutladık 19 Mart 2018, Pazartesi Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıldönümünde, yüce Allah, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin zaferini nasip etti....
- İstanbul’un fethinin intikamını almak istiyorlar 18 Mart 2018, Pazar Batıl ile Hak savaşı sürüyor. Her fırsatta İslam'a ve Müslümanlara saldırıyorlar. Malazgirt Zaferinin, İstanbul'un...
- CHP... Tabanı Kemalist, ortası ateist, tavanı terörist 17 Mart 2018, Cumartesi CHP'li sözcüler, yöneticiler hala "Afrin'e girmeyin" diyorlar. En son Engin Altay, "Bize gelen bilgiler" ifadesini...
- Afrin ile birlikte CHP’yi de işgalden kurtarmak lazım
- Baygın Türkiye ayıldığı için kudurdular
- Zafer Allah’ın... Elhamdülillahirabbilalemin zaferi zaferle kutladık
- İstanbul’un fethinin intikamını almak istiyorlar
- CHP... Tabanı Kemalist, ortası ateist, tavanı terörist
- Avrupa’da camii yakıyorlar
- NATO teröre yardım ve yataklık yapıyor
- Türkiye’deki terörün sahibi Batı’dır
- Hilafetin kaldırılması
- Anneler: kınalı kuzuları, dualarınıza emanet ediyorum