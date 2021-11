Merkez üssü!

TÜRKİYE'DE herkesin gizli açık gündemi MERKEZ BANKASI'nın faiz indirimi. Öyle ya da böyle herkesin özel manşeti bu. "Neler oluyor?", "Erdoğan neyi hesap ediyor?", "Neden risk alıyor?", "Faizi artırsa seçimlerde koltuk da garantide neden yapmıyor?", "Neye güvenerek risk alıyor?", "Daha önce el yakan faize neden korkmadan müdahale ediyor?" SORU ÇOK...

Herkes cevap arıyor.

Kimi de "GEÇMİŞ OLSUN" diyerek verilen kararların yanlış olduğunu düşünüyor. AK PARTİ'de böyle düşünen isimler yok değil. Normal.

Gerçekten bir meydan okuma var... Muhalefet ise TAMAMEN BÜYÜK YANLIŞ YAPILDIĞINI savunmakta... İttifak bu konuda da sürmekte yani...

Her yazılanı okuyorum. Genel hava MERKEZ'in büyük hata içinde olduğu...

Aksini söyleyenlerin sesi duyulmuyor... İşim gereği hepsini okumak durumundayım...

Okurken SİYASİ TASNİF de yapıyorum.

Bir söze bir de söyleyenin siyasi kampına bakıyorum...

Olan biteni anlamak için içerideki yazılanları taradıktan sonra PARANIN SİHİRBAZI OLAN SOROS'a gittim.

O neler demiş neler yazmış. Baktım...

2000'lerin başında yazdığı bir kitapta bir iki cümle ile KÜRESEL MÜCADELEYİ özetlemiş...

"Dünyada kapitalizmin zaferinden bahsedebiliriz; fakat demokrasinin zaferinden henüz değil. Bugün dünyada hakim olan politik ve ekonomik koşullar arasında ciddi uyumsuzluklar vardır. Küresel bir ekonomimiz var; fakat politik düzenlemeler hâlâ sıkı bir şekilde DEVLETİN egemenliğine dayandırılmaktadır. Küresel toplumun ihtiyaçları devletlerin egemenliği ile nasıl uzlaştırılabilir? Günümüzde karşılaştığımız can alıcı problem budur..."

AÇIK TOPLUM'UN MİMARI bunu söylüyordu. Bunu ilk kez de dile getirmiyordu.

Başka başka örnekleri de vardı... Özellikle BUSH ile kavga ettiği dönemde MÜCADELENİN KILCAL DAMARLARINA KADAR giriyordu...

"Globalizmde aslolan işbirliğidir. Rekabet değil. Ama yaşanan küreselleşme rekabete dayanıyor. Bush yönetimi de bunu destekliyor. Rekabet ticarette olur. Silahlanmada askeri alanlarda rekabet olmaz. Dünyanın ihtiyacı olan küreselleşmede işbirliğine gereksinim var..." Soros nasıl Trump'a karşıysa, Bush'a da Dick Cheney'e de, Donald Rumsfeld'e de karşıydı. Putin'e de Erdoğan'a da Aliyev'e de, Orban'a da... Bu isimleri İŞBİRLİĞİNE KARŞI olarak tanımlıyordu... Trump da "KÜRESELLEŞME BİTTİ" diyordu BM kürsüsünden...

DEVLETİN ALDIĞI KARARLARA İTİRAZ EDİYORDU SOROS...

Bu derece güç kullanılmasına karşıydı.

Konu kabaca böyleydi.

Aradan geçen birkaç yıl sonra SOROS KÜRESEL SİSTEMİ eleştiriyordu...

"Küresel finansal sistemin korunması ve buna yönelik düzenlemelerin yapılması çok zorlu bir iş...

Farklı ülkeler farklı düzenlemeler içinde. Bu nedenle uluslararası ortak düzenlemelere ulaşmakta zorluk yaşanacak..." diye öngörüde bulunan SOROS şöyle devam ediyordu: "Ancak başarılı olmazsanız alternatif bir sistem var. Ve bu sistem zaten kendini göstermeye başladı.

Bu, benim devlet kapitalizmi olarak adlandırdığım sistem. Devlet kapitalizmi çok taraflı değil, iki taraflı bir temelde işleyişini sürdürür. Bunun çok talihsiz ve verimsiz bir gelişme olacağını düşünüyorum. Eğer küresel finansal sistemin etkin ve güçlü bir şekilde yeniden organize edilmesini sağlamakta başarısız olmamız durumunda, diğer alternatif devlet kapitalizmidir..."

Ünlü spekülatör Soros yaşanan krizlerden sonra kafasındakileri şöyle özetliyordu:

"Küresel piyasaların küresel regülasyonlara ihtiyacı var, fakat mevcut regülasyonlar ulusal egemenlik prensiplerine dayanıyor. Basel gibi bazı uluslararası anlaşmalar ve piyasa düzenleyicileri arasında iyi bir işbirliği olmasına rağmen, otoritenin kaynağı her zaman EGEMEN DEVLET oluyor. Dolayısıyla bozuk bir mekanizmayı yeniden çalıştırmak anlamsız: tamamen yeni bir mekanizma meydana getirmeliyiz.

Bugünkü durumda, her ülkenin finans sistemi kendi hükümeti tarafından destekleniyor.

Hükümetlerin önceliği de kendi ekonomileri.

Bu yaklaşım finans korumacılığının yaşanmasına neden oluyor. Bu da küresel finans piyasalarının zarar görmesine hatta yok olmasına neden olabilir..."

Başa dönelim...

Merkez'in faiz indiriminden sonra yazılanları okudum. Bir de SOROS'un zaman içinde söylediklerine baktım. KAVGANIN taraflarını net olarak tarif ediyordu. SOROS DEVLETELRİN BU KADAR ÖNE ÇIKMASINA İTİRAZ EDİYORDU. Kendi gerekçelerini paylaşıyordu zaten. FAİZ İNDİRİMİ de DEVLETİN aldığı bir karardı...

Aslına bakarsanız dünyanın çatısındaki kavganın TÜRKİYE ayağını izliyorduk...

Bu kavga bu sert mücadele KURLAR kadar ALTIN fiyatları kadar gerçekti...

Önümüzdeki günlerde Başkan Erdoğan'ın FAİZ konusunda risk aldığını ya da kimsenin yapamadığını yapıp MERKEZ'i aldığını görecektik.