DİJİTAL SAVAŞ!

İÇİNDEN geçtiğimiz zaman dilimini anlamak pek kolay değil. Değişim tamamlandığında taşlar yerine oturacaktır. Ancak "Son 20 yıla 500 yıllık değişim damga vurdu" tanımı da abartılı değil...

Hafızamızda yer tutan kavramlarla olan biteni anlamaya çalışmaktayız.

Dünyanın nereye gittiğini, Türkiye'nin alacağı pozisyonları hep bir önceki bilgi deposundan aldığımız ödünç verilerle analiz etmeye gayret ediyoruz...

Oysa yapılması gereken ŞU AN'a odaklanmak!

Ve geleceği buradan okuyabilmek...

Konu BIG TECH!

Yani en büyük teknoloji şirketleri... Başkan Trump'ın gitmesi Biden'ın gelmesi çok şeyi değiştirecek. İki isim ABD'li de olsa iki isim BAŞKAN da olsa iki isim seçilerek de gelse aralarında bambaşka bir çizgi var! Özellikle ABD'de Biden'ın seçilmesinden sonra yaşanan KONGRE baskını kırılmanın ne kadar büyük olduğunu ortaya koyuyordu... İleride bu gün tarihin değiştiği an olarak konuşulacaktı... Trump ABD Başkanı'ydı. Dünyanın en kudretli insanıydı ancak SOSYAL MEDYA'da kendisini takan yoktu!

Başkan Trump'ın, Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat ve Twitch dahil büyük sosyal medya platformlarında paylaşım yapması yasaklandı.

Hatırlayın!

YouTube, bazı videoları yasakladı. Kanalının son şansı olduğunu söyledi.

Uyardı! Unutmayın!

Almanya Başbakanı Angela Merkel dahil, birçok Avrupa ülkesi lideri bu adımı "sorunlu" gördüklerini ifade etti. İşin içine bir de PANDEMİ girince çıta iyice yukarı çekildi.

BÜYÜK TEKNOLOLJİ ŞİRKETLERİ dünya liderlerinin paylaşımlarına karşı harekete geçmeye başladı.

Facebook ve Twitter, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Covid-19 ile ilgili paylaşımlarını yanlış bilgileri yaydıkları gerekçesiyle sildi.

AŞIYA KİMSE KARŞI ÇIKAMAZDI! Çıkanın hesabı anında silinirdi...

Mesela Trump, "Siyahilerin Hayatı Değerlidir" protestolarıyla ilgili "Yağma başladığında silahlar ateşlenir" tweeti atmıştı. Bu da bardağı taşırmış ve HESAPLARIN ASKIYA ALINMASI gündeme gelmişti... Örnek çoktu. Facebook, Uganda'yı radarına alıyor ve oradaki sakıncalı bulduğu bütün hesapları donduruyordu.

Kimsenin hesap sorma şansı da yetkisi de yoktu...

Twitter zaten Trump'ı hiç rahat bırakmıyordu.

Washington, D.C.'deki şiddet eylemleri nedeniyle Trump'ın 3 paylaşımını silmesi istendi.

Silene kadar da hesabı paylaşıma kapattı. Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey ABD Başkanı Trump'ın "Seçimlere hile karıştırıldı" demesine izin vermiyordu...

Olacak iş değildi ancak oluyordu... Böyle yüzlerce örnek vardı... Bu iklimde cevap bekleyen iki soru vardı. "Nasıl bir gelecek bizi bekliyor?", " Türkiye bunun neresinde olacak?"

İşte TRUMP'ın sesini kesen YENİ AMERİKA, yeni dünya için bastırıyordu.

Karşı çıkanlar ise gelen rüzgardan sesini duyuramıyordu.

Biden gelir gelmez ilk yaptığı iş Tayvan Başkanı Tsai Ing-wen ile ÇİP endüstrisini kontrol altına almaktı!

Daha önce yazdım.

TAYVAN'ın ÇİP yıldızı TSMC şirketiydi.

Diğer yıldızı da United Microelectronics Corporation'du... Samsung, SK Hynix ve Micron gibi firmalar ürünlerini kendi fabrikalarında üretiyorlardı.

Ancak asıl yatırım INTEL'e yapılmaktaydı. Önümüzdeki dönem parlayacak şirket INTEL olacaktı... Çipler akıllı telefonlar, programlama cihazları, elektronik eşya, arabalar, baz istasyonları, oyun konsolları, PC'ler, tabletler, dijital elektronik aletler, dağıtıcı programlar ve ASKERİ TEKNOLOJİLER gibi pek çok sektörde kullanılıyordu.

ORDULAR artık AKILLI HALE GELİYORDU...

UYDU ile bağlantısı olmayan SİLAH artık silah değildi. Mantar tabancası kadar önemi olmayacaktı. ABD'de de bir gurup buna itiraz ediyordu. Çip'in kardeşi SİLİKON WAFER'dı.

Bu da Güney Kore'deydi.

Seul de Washington'a çok yakındı. Bir de büyük oyunculardan olan İngiliz şirketi ARM vardı. Onu da yeni devlerden ABD'li Nvidia kapıyordu! İNGİLTERE ULUSAL GÜVENLİK GEREKÇESİYLE İNCELEME DE BAŞLATIYORDU.. Bu kadar önemliydi yani!

BIG TECH, orduları, hayatı, ekonomiyi, yani her şeyi değiştiriyordu.

Buna direnenleri de sabırla tasfiye ediyordu. Trump gibi... Trump'ın devrilmesi, tasfiye edilmesi gidilecek yeri göstermesi açısından önemliydi. ABD'deki değişimin dünyayı nasıl etkileyeceğinin işaretiydi.

DERİN AMERİKA nasıl nükleer silahlar üzerinden SOVYETLER'i dengenin diğer ucuna koyduysa, şimdi TEKNOLOJİK OLARAK ÇAĞIN ÖTESİNE

GEÇİRDİĞİ ÇİN'i aynı adreste gösteriyordu.

Türkiye YERİNİ kesin olarak saptadıktan sonra geleceğe koşacaktı... Ya ABD ile ya ÇİN ile...

Olacak olan budur...

Türkiye internetle 12 Nisan 1993'te tanıştı. 27 yıl önce yani. KRİPTO PARA düzenlemesine bile itiraz CHP'den geldi.

Neden? Çünkü Kılıçdaroğlu ve dostları Trump'ı tasfiye eden rüzgarın içinde yer almaktalar. Bundan memnunlar... Ancak buradaki DİJİTAL DEĞİŞİM ve DİJİTAL SIÇRAMA ERDOĞAN'la olacaktır... Türkiye DİJİTAL olarak konumunu bu dönemde belirleyecekti...

Dostlar grubunun anlamadığı gözden kaçırdığı bu sanırım...

NOT: Geçtiğimiz yüzyılda petrolü kontrol eden dünyayı kontrol etti. Şimdi ise petrolün yerini çip alacak!