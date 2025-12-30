Haberler

Galatasaraylı eski futbolcu Gökmen Özdenak yoğun bakıma alındı!

Galatasaraylı eski futbolcu 78 yaşındaki Gökmen Özdenak, rahatsızlanması üzerine 40 dakika boyunca evinde nefessiz kaldı ve nabzı durdu. Kalbi iki kez duran Özdenak, entübe edilerek hastanede yoğun bakıma alındı. Galatasaray, hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınan efsane futbolcu Gökmen Özdenak için açıklama yayınladı.

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 30 Aralık 2025 18:32

Galatasaraylı eski futbolcu 78 yaşındaki Gökmen Özdenak, evinde rahatsızlandı. KOAH hastası olan Özdenak, yaklaşık 40 dakika boyunca evinde nefessiz kaldı ve nabzı durdu.

İki kez kalbi durdu

Eve gelen bir sağlık görevlisi kalbi iki kez duran Özdenak'a müdahale ederek hayata döndürdü. Yapılan müdahalelerle yeniden hayata döndürülen Gökmen Özdenak, entübe edilerek hastanede yoğun bakıma alındı.

Galatasaray'dan paylaşım

Galatasaray, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve yoğun bakıma alınan efsane futbolcusu Gökmen Özdenak için geçmiş olsun mesajı paylaştı.

Yapılan açıklamada, "Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve tedavisi yoğun bakımda devam eden efsane futbolcularımızdan Gökmen Özdenak'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.